Jude Law snima novu seriju "The New Pope" u Veneciji.

On je jedan od onih holivudskih glumaca koji godinama mami ženske uzdahe diljem svijeta i za kojeg vrijedi uzrečica "što stariji, to bolji". Njegovo je ime Jude Law, a trenutno nam priprema novu poslasticu.

Da je tome tako, najbolje svjedoče fotografije sa snimanja serije "The New Pope" u Veneciji, koja je zapravo nastavak serije "The Young Pope" iz 2016. godine.

46-godišnji Jude tako je pokazao nevjerojatne mišiće i top-formu odjeven samo u minijaturne kupaće gaćice. Uz njega je na pješčanoj plaži snimljena i glumica Ludivine Sagnier, koju ćemo također gledati u novoj seriji, kao i veći broj razgolićenih ljepotica.

Jude u takvom izdanju malo toga ostavlja mašti, jedino što možemo zaključiti jest to da dosta vremena provodi u teretani vježbajući.

Snimanje serije počelo je prije mjesec dana u Italiji, premijera bi trebala biti održana još ove godine, a detalji radnje nisu u potpunosti otkriveni.

No, sudeći prema snimljenim fotografijama, očekuje nas poprilično uzbudljiva priča.