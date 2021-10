Tony Cetinski progovorio o vjeri i gubitku prijatelja Toše Proeskog, te otkrio koliko mu je supruga Dubrava pomogla da se vrati na pravi put.

Pjevač Tony Cetinski otvoreno je progovorio o svojoj religioznosti, odnosno vjeri u Boga koju je uspio vratiti uz pomoć supruge Dubravke te priznao kako se s gubitkom prijatelja Tošea Proeskog jako teško nosio.

"Nisam to mogao shvatiti, bila je to velika nepravda", priznao je Tony u emisiji "More milosrđa" TV Laudato i dodao da se nakon Tošine smrti odao grešnom životu i porocima.

U najtežim vremenima najveća mu je podrška bila 37-godišnja supruga Dubravka, a rekao je i kako je poseban trenutak doživio 2019. godine na svom koncertu u zagrebačkoj Areni "Progledaj srcem".

"Svi su lebdjeli oko mene, a mene je stalno nešto prizemljivalo. To nije bila trema. To je bio osjećaj kao da nikada nisam nastupao. Pjesmu sam znao napamet, a kad sam došao na pozornicu tražio sam šalabahter, a njega su prekrile latice ruža. To su momenti kad ne možeš vjerovat nakon toliko godina da se to događa. U tom trenutku nisam znao objasniti što je to, ali poslije sam shvatio da mi je Bog govorio - Ovdje nisi bitan ti, bitan je Bog. Tada sam definitivno shvatio što je bilo. Znam da me pratio u svim mojim grešnim danima, odlukama", zaključio je Tony.

Tony i Dubravka Cetinski prvi put su se vjenčali 2014. godine u Las Vegasu, a nedavno su imali i crkveno vjenčanje u Istri.

"Svako dobro koje imamo ili činimo može jedino dolaziti od Boga koji je samo Dobro. Isto tako ljubav ako hoće biti prava, mora dolaziti od Božje ljubavi. Redovito prisustvovanje svetoj misi i primanje Tijela Kristova čini da postajemo novi ljudi, kristoliki. Tada je i naša ljubav bliža onoj pravoj ljubavi kakvu vidimo da Krist ima prema nama. Sami nemamo snage ljubiti do vječnosti, ali snagom Euharistije, pritjelovljeni Kristu, možemo ljubiti iznad ljudskih dimenzija. Zato ima smisla poziv koji supružnici nalaze kod svetog Pavla koji govori o smrti na križu koja se nastavlja u Euharistiji: Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio Crkvu te sebe predao za nju", napisao je pjevač uz fotografiju s vjenčanja koju je objavio na profilu na Instagramu, a uslijedile su brojne čestitke mladencima.