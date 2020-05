Tony Cetinski ističe da će Goli otok biti mali za sve one koji nisu za cijepljenje i da će tamo imati koncert.

Glazbenik Tony Cetinski (50) u videu uživo na Facebooku otkrio je svoj stav o cijepljenju.

Već naslov snimke "Cijepljenje? Ne, hvaa!!!" pokazao je kakvo je Tonyjevo mišljenje. "U mojoj glavi je najaktualnija tema cijepljenje. Uopće se više ne bojim korone, nego me strah vidjeti taj moment kad će krenuti represija i kad će krenuti nasilno cijepiti one koji se ne žele cijepiti. To me jako zanima i plaši. Tko će mene natjerati da se ja cijepim ako neću?", rekao je glazbenik.

Istaknuo je da se cijepi tko hoće, da on protiv toga nema ništa protiv. "Ja jednostavno ne dam da me netko cijepi. Otvorite Goli otok za nas koji se ne želimo cijepiti pa nas lisicama privedite, zatvorite, zaključajte, čekajte da zaspemo ili nas uspavajte pa nas na silu cijepite. Nema šanse", dodao je Cetinski u obraćanju iz svog doma.

Naglasio je kako se nada da ga Facebook neće zatvoriti zbog ovog videa jer bi se u demokratskom društvu trebalo dozvoliti pričanje o svim temama. "Ali sve se nešto prešućuje, stalno se priča o tom obaveznom cijepljenju. Ja i moja obitelj, mi se nećemo cijepiti", nastavio je Tony u istom tonu.

"Je li moguće da je sve ovo da bi nas se dovelo pod kontrolu, da bi nas se čipiralo, cijepilo?", zapitao se. Glazbenik je snimio još dva videa uživo i napisao status "Cijepljenje? Ne, hvala". Dosta je pratitelja podržalo Tonyja, pa im se on obratio u komentarima.

"Ljudi, Goli otok će biti mali za nas sve koji nismo za cijepljenje tako da ćemo se podijeliti u smjene i složiti opremu i rokamo koncert na Golom otoku za sve koji se ne daju u tor čipiranih i cijepljenih!!!! Idemo do kraja!!!!", napisao je glazbenik.

Dodao je kasnije u novoj snimci da ne dopušta ni zubni implatant jer i to je strano tijelo. "Radije ću ostati bez zuba", zaključio je. Tony se ovim stavom pridružio saborskom zastupniku Ivanu Pernaru koji to već duže zagovara kao i neke druge metode liječenja gripe.