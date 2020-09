Tom Hanks je ispričao da je njegov tata svjedočio umorstvu svog oca kada je bio dijete.

Tom Hanks je odavno osvojio simpatije publike diljem svijeta svojim karakterom, ali i filmskim ostvarenjima poput onog u "Forrest Gumpu" za kojeg je osvojio Oscara.

Mnogima se činilo da je sve poznato o glumčevom privatnom životu jer nikada nije bio od onih koji su nešto krili ili bili povezani sa skandalom, ali sada je Hanks otkrio javnosti zastrašujuću priču. Naime, u intervjuu s Grahamom Bensingerom je ispričao da je njegov tata Amos Mefford Hanks svjedočio ubojstvu svog oca, Tomovog djeda.

"Moj tata je imao devet ili 10 godina i unajmljeni radnik je ubio njegovog oca u staji na njegovoj farmi u kalifornijskom gradu Willowsu. Bio je jedno od četvoro djece i jedini se zatekao tamo. Slomilo ga je to iskustvo. Morao je tri puta svjedočiti kao dijete. S odvjetnicima, sucem i zastavom s riječima: 'Zaklinjete li se svečan?'. Bila je to sporna borba, muškarac je oslobođen jer se radilo o tučnjavi. No otac mog tate je ubijen i on je tome svjedočio", rekao je Tom.

Dodao je kako je to uništilo njegovog oca i otelo mu bezbrižni život, a još je izgubio i osjećaj da postoji pravednost u svijetu. "Nije bilo ispravno što je to vidio. Bila je to nepravda koja je sjela na njegova mlada ramena", istaknuo je glumac. Objasnio je i kako je njegov otac postao crna ovca u obitelji jer je svjedočio tom stravičnom događaju.

"Nije osjećao nikakvu pravu radost dok se nije oženio mojom pomajkom. Htio je biti pisac, no život mu nije udijelio karte kako bi ganjao te snove", zaključio je Tom u iskrenom intervjuu koji je šokirao javnost.

Inače, Hanks je u sretnom braku s kolegicom Ritom Wilson od 1988. te imaju sina Cheta i Trumana Theodorea. Tom iz prijašnjeg braka ima kćer Elizabeth i sina Colina koji je poznati glumac.