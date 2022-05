Tom Cruise pojavio se na premijeri svog filma "Top Gun: Maverick" na Filmskom festivalu u Cannesu s princom Williamom i Kate Middelton, a došla ga je podržati i Hayley Atwell.

Holivudski glumac Tom Cruise definitivno je glavna zvijezda ovogodišnjeg Filmskog festivala u Cannesu gdje promovira svoj film "Top Gun: Maverick", čiju premijeru nisu nikako htjeli propustiti ni britanski princ William i njegova supruga Kate Middleton.

Trojac se zajedno pojavio na crvenom tepihu, a nikad zgodniji 59-godišnji Tom pokazao se kao pravi kavalir kada je uskočio i pružio ruku vojvotkinji Kate kako bi ju vodio, a koja je zablistala u pripijenoj haljini otvorenih ramena. U tom trenutku kamere su zabilježile i princa Williama koji se smijuljio i pravio čudne izraze lica.

Na premijeri se pojavila i glumica Hayley Atwell s kojom je Tom prošle godine prekinuo vezu, no sve su glasnija šuškanja da se par odlučio pomiriti i kako je došla da mu pruži podršku tijekom važne večeri i da je tu odluku donijela u posljednji tren.

"Ona je tu da mu jednostavno pruži podršku. Za njih je to veliki korak", izjavio je njima blizak izvor za The Sun.

40-godišnja glumica plijenila je pažnju u dugoj suknji s prorezom i rezanom topu s dugim rukavima i rukavicama.

Tom i 20 godina mlađa Hayley zaljubili su se na snimanju novog nastavka iz serijala filmova "Nemoguća misija", a nakon prekida odlučili su ostati prijatelji.

"Zajedno su prošli kroz intenzivan period snimanja, no iako se sjajno slažu, odlučili su ostati samo prijatelji. Tom ima previše obaveza i cijelo vrijeme putuje pa je i to jedan od razloga zbog čega njihova veza nije uspjela", rekao je tada izvor blizak glumcu za The Sun.

