Tom Cruise i Katie Holmes rastali su se 2012., a kćerkicu Suri glumac nije posjetio čak 6 godina.

Slavni glumac već godinama nije vidio svoju kćer.

Glumački par Tom Cruise i Katie Holmes rastao se 2012. godine nakon 6 godina braka, i to zbog njegove opsjednutosti scijentologijom.

Katie Holmes Tom Cruise premijera (Foto: Profimedia)

Navodno se glumica iselila iz kuće preko noći u strahu za sebe i kćerkicu Suri, kojoj je danas 12 godina, a tatu nije vidjela posljednjih šest. Katie ima potpuno skrbništvo nad njom, dok ju Tom ima pravo viđati 10 dana u mjesecu, no to ne želi jer, kako prenosi The Daily Mail, nije scijentologinja.

Cruise Suri (Foto: Getty)

Cruise i malena posljednji su put snimljeni zajedno 2013. godine, a glumac je Scijentološkoj crkvi odan već godinama otkad ga je s njom upoznala prva supruga Mimi Rogers. Nakon razvoda Tom je upoznao drugu suprugu Nicole Kidman, s kojom ima dvoje posvojene djece, sina Connora i kći Isabellu. Nakon razvoda 2001. godine, djeca su pripala Nicole, koja ih je također odgajala podalje od scijentologije koja ju je i odvojila od zaluđenog supruga.

Cruise Mimi Rogers (Foto: Profimedia)

Unatoč tome, Nicole je za bivšeg supruga uvijek imala samo lijepe riječi, što je dio javnosti protumačio kao strah od osvete zbog otkrivanja detalja o Crkvi, vjeri i njezinim pripadnicima.

Scijentologija je pokret ili skup vjerovanja i učenja čija se ideologija temelji na djelima američkog pisca L. Rona Hubbarda. Nju zastupa moćna Scijentološka crkva, koja svoja učenja brani oslanjanjem na zakone o zaštiti autorskih prava te zakone vezane za poslovne tajne. Kritičari često ističu kako ona već godinama koristi prisilne metode prodaje u svrhu iznude novca od svojih članova, a tu je i korištenje brojnih komercijalnih pravnih instrumenata protiv pojedinaca.

Tom Cruise Nicole Kidman (Foto: Profimedia)

Bolje upućeni izvori tvrde da je Katie i dalje u strahu od osvete Toma i Scijentološke crkve jer je pobjegla od tog utjecaja. Tako je dečka Jamieja Foxxa skrivala godinama, a više se i ne viđa s nekim prijateljicama poput glumice i bivše pripadnice spomenute crkve Leah Remini, također zbog straha od gubitka skrbništva nad Suri. I dok je živjela s Tomom, Katie je morala živjeti po brojnim strogim pravilima, a navodno je morala i roditi u potpunoj tišini.

Leah Remini (Foto: Getty)

Kap koja je prelila čašu u njihovu braku bila je glumčeva želja da Suri krene na krstarenje članova crkve koje zovu Sea Org i gdje se članovi navodno zlostavljaju i maltretiraju, što se smatra svojevrsnom inicijacijom. Pod maltretiranje mislimo na cjelodnevni teški fizički rad, a ako se netko požali, biva fizički kažnjen, izoliran od ostalih članova te izložen ruganju.

Glumica je uz pomoć tate odvjetnika i nekolicine prijatelja pobjegla od Toma u stan u New Yorku kako bi zaštitila kćer i sebe, a sam je Tom u jednom kasnijem intervjuu priznao kako je scijentologija bila velika barijera u njihovu braku.