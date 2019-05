Prošlogodišnja pobjednica Eurosonga nije Europljanka! Izraelka Netta Barzilai oduševila je svojom pjesmom "Toy", no tko je zapravo ova punašna djevojka?

Natjecanje za najbolju europsku pjesmu godine, slavni Eurosong, 2018. je održan u Portugalu, a neočekivano je pobjedu odnijela jedna mala mediteranska država koja geografski uopće nije u Europi – Izrael.

Izraelska predstavnica Netta Barzilai, tada 25-godišnja djevojka, došla je u Lisabon i pomela konkurenciju svojim živopisnim nastupom. Naime, osim pjevanja Netta je pokazala i umijeće kokodakanja.

Pravo da nastupa na Eurosongu zagarantirala joj je pobjeda na "izrealskoj Dori", natjecanju zvanom HaKokhav HaBa. Svojom pobjedom upisala se u glazbenu povijest Eurosonga kao četvrta pobjednica Izraela na tom glazbenom festivalu kiča i šljokica koje mnogi toliko vole.

Netta je svojim nastupom, izgledom, ali i pjesmom pokrenula lavinu komentara. Mnogima se njena pjesma "Toy" iznimno svidjela, a mnogi su je pak smatrali potpuno neslušljivom. Jedno je sigurno – Nettin neobičan nastup i pomalo šokantna kokodakajuća izvedba učinili su svoje – i pokupili najveći broj bodova.

Netta, djevojka neobične pjesme i još neobičnijeg izgleda, rođena je u Izraelu, no dio djetinjstva je provela u Nigeriji, gdje joj je otac bio zaposlen. Nakon osnovne škole Netta se vratila u Izrael te je tamo završila srednju školu, a potom odslužila dvije obvezne godine vojne službe.

Da je glazba njezin poziv, znala je i prije upisa na fakultet, pa je bilo jasno da će i akademsko obrazovanje nastaviti u tom smjeru. Studirala je elektroničku glazbu na Rimon School of Jazz and Contemporary Music, no nije dobila i diplomu te institucije. Odustala je na pola puta.

Unatoč tome, Netta se nije dala pokolebati pa je nastavila svoju glazbenu karijeru i uskoro postala lokalna zvijezda. Sudjelovala je na natjecanju glazbenih talenata te je pobijedila, a njezin glazbeni odabir pjesama s kojima je nastupala jasno je odavao da Netta najviše voli pop elektroniku snažnog, vrckavog ritma.

Zapjevala je "Gangnam Style" i osvojila publiku, zbog čega je dobila pravo da otputuje na Eurosong 2018. i predstavlja svoju zemlju na tom najvećem festivalu europske glazbe.

Netta je tako nastupila u kimonu, a svoju pjesmu "Toy" otvorila je proizvodeći neobične zvukove – slične kokodakanju. Pjevala je na engleskom, a svoj materinji jezik hebrejski izgovorila je samo u jednoj frazi. Da je pjesma bila predodređena za uspjeh, dokaz je i 20 milijuna pregleda na YouTubeu koje je "Toy" prikupila dva mjeseca prije nastupa na Eurosongu.

Ekscentrična oprava, punašna građa i obilje samopouzdanja Nettu su pretvorili u miljenicu publike, a mnogo se govorilo i o poruci njezine pjesme – posvećene muškarcima koje djevojke odbacuju kao čarape.

Privatno je Netta prošla dug put kako bi postala snažna osobnost i vrckava žena puna energije. Kao dijete nije se bavila glazbom jer joj je nedostajalo samopouzdanja. Naime, Netta je kao dijete proživjela dugogodišnje maltretiranje od drugih učenika. Punašnije građe koja odudara od prosjeka, Netta se našla na udaru ismijavanja i zbog toga je godinama patila.

Prema vlastitom priznanju, bila je vrlo nepopularno dijete koje su drugi voljeli ponižavati kada god bi stigli. Zbog tog negativnog životnog iskustva dugo je željela studirati psihologiju i edukaciju kako bi mogla pomoći drugoj djeci koja prolaze ono što je ona morala s mukom pretrpjeti.

Ipak, očito je kako je s godinama izgradila stav i samoupouzdanje te postala zadovoljna sobom, a to su prepoznali i njezini brojni obožavatelji. Zbog pozitivne energije bila je u stanju osvojiti tolike simpatije milijuna gledatelja Eurosonga, pa se čini da je Netta uspješno iza sebe ostavila sva loša iskustva iz prošlosti.