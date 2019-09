Tia i Mario Mamić vjenčali su se u listopadu 2017. godine u jednom zagrebačkom hotelu.

Tia Mamić povukla se iz javnosti nakon udaje za sina Zdravka Mamića.

Podsjetimo, pokćerka političara Ljube Jurčića u listopadu 2017. godine udala se za Marija Mamića. Par nikada nije javno govorio o svojoj vezi, no šuška se kako je ljubav planula na otoku Pagu godinu dana prije raskošnog vjenčanja. Par je zatim Novu godinu dočekao u Dubaiju, potvrdio vezu na društvenim mrežama te očito shvatio da je "to to".

Vjenčanje je održano u zagrebačkom hotelu Westin pred stotinjak uzvanika, a mladenka je blistala u prekrasnoj vjenčanici poznate domaće dizajnerice Matije Vuice.

Iako je Tia prethodno imala otvorene profile na društvenim mrežama te je bila rado viđen gost raznih društvenih događanja, od udaje za Marija povukla se iz javnog života, no tu su njezine prijateljice koje još uvijek imaju otvorene profile na Instagramu zbog prirode posla kojim se bave.

Jedna među njima je poznata vizažistica Lada Mitrašinović, a koliko su djevojke bliske, dokazuje činjenica da su zajedno proslavile 35. rođendan. Lada je blistala u elegantnoj narančastoj haljini te bijelim čizmama, dok je Tia izabrala bijeli kombinezon s dubljim dekolteom koji se vezao oko struka.

Na rođendanu je bila i pjevačica Maja Šuput, koja je Ladina stalna klijentica, ali i stilist Marko Grubnić.

"U jednom periodu našeg života, kad smo ona i ja prolazile sve i svašta, svaki dan smo se našle na Bundeku u slastičarnici i sad su nam oni poslali 50 kremšnita. Prijateljice, sretan ti rođendan i nadam se da ćemo još puno rođendana slaviti zajedno", rekla je Tia u jednom trenutku na mikrofon.