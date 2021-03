Thomas Markle nastavlja s ispadima u medijima kojima se obrušava na Meghan Markle i princa Harryja nakon njihova intervjua s Oprom Winfrey.

Nakon šokantnog intervjua princa Harryja i Meghan Markle s Oprom Winfrey, sa šokantim se izjavama javio i Meghanin otac Thomas Markle koji je iskoristio tu priliku da joj uputi i određenu dozu prijetnji, dok istovremeno tvrdi da ju voli najviše na svijetu.

Naime, Thomas je tijekom gostovanja u emisiji Good Morning Britain, u koju se javio putem videa iz svog američkog doma, javno obećao da će nastaviti komunicirati s medijima sve dok Meghan ne odluči ponovno s njim razgovarati i obratiti mu se.

Podsjetimo, Meghan je s ocem prestala razgovarati 2018. godine uoči vjenčanja s princem Harryjem i to zato jer je on navodno njihove fotografije prodao papparazzima što mu ona nikako ne može oprostiti. No sada je došlo do preobrata u cijeloj priči, jer Thomas navodi da je lagao o svemu i da uopće nije razgovarao s niti jednim novinarom.

Meghan mu je slala privatna pisma u kojima ga moli da prestane komunicirati s predstavnicima medija i zaključila da je to zapravo označilo kraj njihova odnosa, a ne pomirenje.

"Nisam se čuo s Harryjem i Meghan uopće i uglavnom sve ono što radim i pričam novinarima je zato što oni ne žele pričati sa mnom. Ako mi se ne jave u roku od 30 dana, progovorit ću opet u medijima. Kada odluče razgovarati sa mnom, ja ću prestati razgovarati s novinarima. Želio bih reći da mi je žao zbog onoga što sam učinio, ali to je bilo prije nekoliko godina i pokušao sam im to nadoknaditi", izjavio je Thomas.

Nakon intervjua s Oprom, Thomas se priklonio britanskoj kraljevskoj obitelji, a šokantne tvrdnje o rasizmu na dvoru nazvao običnim sr*****, a na kraju je zaključio da iako se ne slaže sa svim postupcima svoje djece da ih unatoč tome jako voli.

Podsjetimo, Meghan i Harry su slavnoj Oprah Winfrey dali intervju desetljeća u kojem su iznijeli šokantne optužbe protiv kraljevske obitelji zbog rasizma, a Meghan je priznala i da je imala samoubilačke misli dok je bila trudna sa sinom Archiejem.