Iza skupine The Pillers stoje 25-godišnji Darko Piller i godinu dana stariji Daniel Piller, pobjednici prve sezone showa "Ja imam talenat" 2009. godine, koji su zapravo rođeni u Beču.

Nakon nekoliko godina u Austriji braća se s roditeljima vraćaju u Srbiju, gdje počinju svirati na prometnoj Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu.

Paralelno sa sviranjem na ulici, dečki su pohađali i glazbenu školu, a ta je ulična svirka trajala punih 8 godina. Nakon pobjede u prvom srpskom Supertalentu braća Piller nastavila su svoje daljnje školovanje u Beču. 2012. su sudjelovali u austrijskom talent showu "The Great Chance Show Austria" u kojem su došli u finale, a tri godine zaredom bili su i prvaci svijeta na svojim instrumentima.

Novcem koji su zaradili na ulici dečki su kupili novu kuću jer su dotad živjeli u trošnoj, a dio su uložili i u daljnje školovanje.

Dečki su trenutačno zaposleni u Gardemusik, gdje komponiraju skladbe, ali i sviraju kao solisti. Darku je cilj srušiti Guinnessov rekord u sviranju Bumbarova leta. Izazvao je trenutačnog držača rekorda Davida Garetta, no on to zasad odbija.

"Dakle, to je to. Došao je trenutak kad ću ja svoje kolege zamoliti - molim vas, zbog mene ih pustite dalje. Toliko ste senzacionalni, ali prvenstveno toliko ste vrhunski glazbenici. Užasno sam sretna i ponosna da takva dva glazbenika imamo u hrvatskom Supertalentu, a uz sve to apsolutno ste sposobni prijeći tu granicu klasičnog, ponuditi nešto više i pokazati ono što zapravo svaki klasični školovan glazbenik živi, a to su red, rad, disciplina. Svaka čast", Martina je bila oduševljena, a i Maja se složila da su fenomenalni.

"Konačno razlog zašto ovdje sjedim", zaključila je Maja, kojoj je posebno za oko zapeo Darko.

