The Pillers

Daniel i Darko Piller iz dua The Pillers predstavili su se u sedmoj sezoni showa Supertalent.

Ako netko ima ludu životnu priču, onda to imaju braća Daniel i Darko Piller iz glazbene skupine The Pillers, koja dolazi iz susjedne Srbije.

Ovaj energični duo hrvatskoj se publici prvi put predstavio u trećoj audicijskoj emisiji showa Supertalent te ih blago rečeno osvojio, kao i četveročlani žiri.

Glazbenici The Pillers, braća Darko i Danijel, za ulazak u finale borili su se Beethovenovom 5. simfonijom na rokerski način.

"Vi funkcioniarate savršeno, ti toliko predivno sviraš violinu, pri tom ne umanjem vrijednost harmonike i mislim da na tragu našeg 2Cellosa možete biti svjetske zvijezde", poručila im je Martina Tomčić.

"Dečki kak vi svirate, em ste lijepi za gledat, em dobro zvučate. Nebitna je pjesma i žanr, zvučite jednostavno sjajno, kao da niste svjesni koliko ste dobri. Vi ste fantastični", zaključila je Maja Šuput.

Janko im je poručio da vidi temelj njihove nove kuće, obzirom da su od zarade, koju im je donijela njihova glazba prije Supertalenta, uspjeli sagraditi dom.

Grupu The Pillers čine braća Darko i Daniel, koji su rođeni u Beču te su pobjednici prve sezone showa "Ja imam talenat" 2009. godine. Drugim riječima, braći ovakvi nastupi nisu nimalo strani, a nekoliko su godina svirali i na najpoznatijoj ulici u Beogradu, Knez Mihajlovoj, nakon što su se tamo preselili s roditeljima.

Nakon pobjede u prvom srpskom Supertalentu braća Piller nastavila su svoje daljnje školovanje u Beču. 2012. sudjelovali su u austrijskom talent showu "The Great Chance Show Austria", u kojem su također došli u finale.

Novcem koji su zaradili od pobjede te za osam godina ulične svirke dečki su čak uspjeli kupiti novu kuću kojom su zamijenili onu trošnu u kojoj su dotad živjeli, no nastavili su i školovanje.

Dečki su trenutačno zaposleni u Gardemusik, gdje komponiraju skladbe, ali i sviraju kao solisti. Darku je cilj srušiti Guinnessov rekord u sviranju Bumbarova leta. Izazvao je trenutačnog držača rekorda Davida Garetta, no on to zasad odbija.

Mogu li ti simpatični i talentirani dečki dogurati do finala ili čak osvojiti titulu hrvatskog Supertalenta?! Komentari ispod njihova nastupa na YouTubeu kažu "definitivno", a većina gledatelja komentirala je kako su oni trebali dobiti zlatni gumb.

