Životi glumaca serije "Beverly Hillsa" obilježeni su brojnim tragedijama i nesrećama.

Glumica Shannen Doherty šokirala je fanove priznanjem da joj se vratio rak dojke, koji joj je prvi put dijagnosticiran 2015. godine i s kojim se borila do 2017. godine, a trenutačno je u četvrtoj fazi.

"Sve bi se saznalo za nekoliko dana ili za tjedan dana. U četvrtoj sam fazi, rak mi se vratio i zato sam ovdje. To je gorka vijest koju moram probaviti nekoliko puta. Užasnuta sam i jako se bojim. Radije želim da ljudi to čuju od mene, ne želim da se vijest izokrene, želim da bude stvarna i realistična", izjavila je glumica u suzama u emisiji "Good Morning America".

Njezina tužna vijest pojavila se manje od godinu dana otkako je njezin kolega iz serije Beverly Hills, 52-godišnji Luke Perry, preminuo od posljedica moždanog udara, a i ostatak glumačke ekipe pratile su brojne nesreće i problemi, od financijskih do bračnih krahova.

Inače, Luke je također bolovao od teške bolesti, 2015. godine na rutinskoj mu je kontroli otkriven rak debelog crijeva, a život mu je spasila operacija na koju je pristao.

Shannen se osim sa zdravstvenim problemima tijekom života borila i s ljubavnima. Naime, kratko je bila zaručena za Deana Jaya Factora, njihov je odnos obilježilo nasilje, a on je čak u jednoj prilici zatražio i zabranu pristupa. Tvrdio je da ga je pokušala pregaziti automobilom, a ona je rekla da ju Dean gurnuo u bazen. Uz to je imala brojne javne ispade, uhvaćena je u vožnji u alkoholiziranom stanju, a 1994. godine izbačena je sa snimanja Beverly Hillsa zbog navodne svađe s kolegicom Jennie Garth.

Ona pak nije imala sreće u ljubavi, više je puta bila dio ljubavnih trokuta i u kompliciranim vezama. 1991. godine zaručila se za bubnjara Daniela Clarka, i to samo nakon pola godine veze. Vjenčali su se 1994. godine, a u braku su bili godinu dana, sve dok Jennie nije upoznala glumca Petera Facinellija na setu "An Unfinished Affair" i zaljubila se u njega.

Vjenčali su se 2001. godine, dobili su tri kćeri, a razveli su se 2013. godine zbog Peterove navodne nevjere. Treću sreću pokušala je naći s Davidom Abramsom, s kojim se vjenčala 2015. godine, no on je 2018. godine zatražio razvod zbog nepomirljivih razlika.

Tori Spelling svoje pojavljivanje u seriji uvelike može zahvaliti ocu Aaronu Spellingu, koji je bio njezin producent i medijski mogul čija je imovina u trenutku njegove smrti 2006. procijenjena na 380 milijuna dolara. No Tori je imala velikih financijskih problema. 2014. godine udala se za glumca Charlijea Shanian, a brak im je potrajao jedva godinu dana jer je na vidjelo izašla njezina afera s Deanom McDermottom. Njih dvoje danas su u sretnom braku i roditelji su petero djece. Sreću su im narušili financijski problemi i rasipanje novca.

"To što radim na televiziji ne znači da ne donosim loše financijske odluke", izjavila je Tori jednom prilikom.

Navodno je dugovala 257 tisuća funti za porez, a na karticama je nabila dug od 68 tisuća funti.

Privatni život Briana Austina Greena obilježila je teška pravna bitka za skrbništvo nad djetetom koju je vodio s Vanessom Marcil. Njih dvoje bili su zajedno do 2002. godine, a prekinuli su nakon rođenja sina Kassiusa. Dvije godine kasnije Brian je počeo izlaziti s Meghan Fox te se vjenčao s njom 2010. godine i danas imaju trojicu sinova. Pet godina kasnije ona je podnijela zahtjev za razvod brala, no ostala je trudna godinu kasnije i do razvoda nikada nije došlo.

Ian Ziering bio je u braku s Playboyevom zečicom Nikki Schieler od 1997. do 2002. godine, a presudile su mu nepremostive razlike.

"Stalno su se svađali i ona je bila previše fokusirana samo na sebe", izjavio je izvor blizak glumcu.

No Ian je ljubav na prvi pogled doživio kada je upoznao medicinsku sestru Erin Ludwig. Par se oženio 2010. godine i ima dvije kćeri. Erin je prošle godine zatražila razvod jer je bila uvjerena da ga ne usrećuje.

Gabrielle Carteris sa snimanja Beverly Hillsa otišla je 1995., a nakon toga počela je snimati vlastiti talk show koji je potrajao samo jednu sezonu, snimila je nekoliko serija i filmova, no tijekom jednog snimanja ozbiljnije se ozlijedila.

Lice joj je bilo djelomično paralizirano te je trpjela bolne grčeve. Stanje joj se popravilo nakon tretmana akunpunkture, a protiv filma koji je snimala podigla je i privatnu tužbu. Naime, tvrdi kako nije bila osigurana po propisima dok je snimala opasne scene i kako je ozljeda naštetila njezinoj karijeri.

Jason Priestly bio je omiljen među djevojkama diljem svijeta, no slava mu je dosta teško pala. Navodno je tijekom svakog intervjua koji je dao bio pod utjecajem alkohola i marihuane.

Prema vlastitom priznanju, žestoko je partijao samo kako bi dokazao da nije poput Brandona. Sve to ga je umalo koštalo života kada je 1998. godine izazvao prometnu nesreću u alkoholiziranom stanju. Nakon toga mu je oduzeta vozačka dozvola na godinu dana i morao je krenuti na odvikavanje od alkohola. Kao strastveni ljubitelj brzine, odlučio se baviti automobilskim utrkama, no 2002. godine doživio je još jednu strašnu nesreću iz koje je jedva izvukao živu glavu.

"Slomio sam kralježnicu, oba stopala, nos mi se otkinuo, morali su mi korigirati taj dio lica", izjavio je tada glumac. Liječnici nisu vjerovali da će ponovno prohodati nakon svih ozljeda, no pobijedio je u toj bitci.

2005. godine oženio se s make-up umjetnicom Naomi Lowde, s kojom danas ima dvoje djece.