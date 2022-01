Jelena Dokić i Tin Bikić prekinuli su nakon skoro 19 godina veze, a bivša tenisačica je na Instagramu zamolila sve da poštuju njezinu privatnost.

Bivša tenisačica Jelena Dokić (38) na Instagramu je napisala kako je nakon 19 godina prekinula vezu s dečkom Tinom Bikićem.

"Počele su priče oko moje zadnje objave pa sam odlučila ispričati sve. Nakon skoro 19 zajedničkih godina, Tin i ja smo odlučili rastati se. Ovakve se stvari ponekad dogode, ljudi se udalje i ovako je najbolje", napisala je Jelena na Instagramu uz fotografiju s Tinom.

"Molim vas da se suzdržite od ružnih komentara. Lagala bih kada bih rekla da sam dobro, ali ću dati sve od sebe da se oporavim i zacijelim svoje rane te da procesuiram ovu bol i traumu. Ako ništa drugo, umrijet ću pokušavajući. Ovoj sam vezi dala sve, i srce i dušu, toliko sam se borila do kraja, ali to ipak nije bilo doboljno. I dalje se nadam da me još uvijek ćeka sreća i ljubav", dodala je.

"Ponovno ću morati naučiti hodati prije nego što budem mogla trčati kada je u pitanju ljubav i sreća. Borac sam i borit ću se do kraja. Imam snagu volje da idem dalje i živim te da ponovno izađem na test, ali sam to radila i prije pa se nadam da ću moći ponovno. Molim vas poštujte moju privatnost", napisala je Jelena.

"Tinu želim sve najbolje i nadam se da će naći što traži. Svim svojim bliskim ljudima želim zahvaliti na podršci i za sve danonoćne pozive", napisala je u objavi.

Podsjetimo, rođena Osječanka bila je vrlo uspješna tenisačica, ali i jedna od atraktivnijih dami s reketom u ruci, a 2014. godine je odlučila prekinuti profesionalnu karijeru. Posljednjih godina živi i radi u Australiji.

