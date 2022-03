Tatjana Jurić na Instagramu je objavila fotografije iz toplijih krajeva gdje je otputovala s prijateljicama nakon što je uginula njezina ljubimica Jack.

Radijska i televizijska voditeljica Tatjana Jurić prozi kroz teško razdoblje jer je nedavno nakon 14 godina ostala bez svoje voljene kujice Jack.

Tužnu vijest obavila je na svojem Instagramu, gdje je dirljivim statusom mnoge ganula do suza, a priznala je i da se teško nosi s gubitkom. No sada su joj u pomoć priskočile prijateljice.

Tatjana je s voditeljicom Mijom Kovačić i još dvjema prijateljicama otputovala u toplije krajeve odakle se javila na Instagramu gdje je uz zajedničke fotke napisala : "Krizni menadžment".

Podršku su joj pružili i brojni pratitelji na Instagramu kojima se zahvalila na društvenoj mreži.

"Koliko sam vaših poruka dobila, pa to je milina. Na svaku sam dušu isplakala, hvala vam! Ako na koju nisam odgovorila, doći ću i do nje. Cure me dobro čuvaju, u ponedjeljak sam natrag u pogonu. Puse svima!", poručila je uz fotku na kojoj pozira pored bazena u kupaćem kostimu.

Malo prije nego što joj je uginula ljubimica, Tatjana je pokazala hrabro srce kada je za njom skočila u ledenu rijeku Krku i sve slučajno zabilježila na videu koji je postao hit na društvenim mrežama.

