Tatjana Jurić je putem društvenih mreža obznanila da je nakon dugih 14 godina ostala bez svoje voljene ljubimice Jack.

Radijska i televizijska voditeljica Tatjana Jurić nedavno je pokazala svoje hrabro srce i ljubav prema svojoj kujici Jack, kada je za njom skočila u hladnu rijeku, a sada je na Instagramu podijelila tužnu vijest.

Naime, 40-godišnja Tatjana je u podužoj emotivnoj objavi otkrila da je Jack uginula, a njezine su riječi malo koga ostavile bez suza.

"Otišla je moja Jack i ja pojma nemam kako podnijeti ovu prazninu. Ne znam hodati, a da se ne osvrćem gdje je. Ne znam biti, a da je ne tražim krajičkom oka i da je ne čujem negdje blizu. Od snimanja, terena, etera, montaža, studija, kava, sastanaka, druženja, frizera, šminkanja, odmora, kupanja, spavanja, veselja, tuge, samoće i tišine… Jack je uvijek, ali uvijek kad bi bila dobrodošla i kad je željela, bila uz mene. A dobrodošla je bila uvijek i željela je sa mnom uvijek. Iz legla, ona je izabrala mene. Iako sam ja došla po njezinog brata, ona mi je iz legla prva prišla i ostalo je, kažu, povijest; životno prijateljstvo koje će me grijati zauvijek.

Kažu, kad pas izabere tebe, to je posebna misija koju to biće ima, a ja sam to osjećala svaki, ali svaki dan. I da smo dobile još vremena zajedno, opet bi bilo premalo. Ne bih se usudila tražiti ni dana više, jer ta spona koju smo nas dvije imale, to je nešto što me smiruje kad me trbuh onako mučno zaboli dok je tražim gdje je, a nje oko mene više nema.

Znate onaj film Njegova mračna građa kad svatko ima svoju animalnu dušu koja hoda s njima, uz njih, oko njih. Ako njoj naudiš, ni njima nije dobro. E, to je meni moja Jack bila.

Jack je jednostavno bila - moja duša. Način na koji me ta mala, dobra duša oblikovala u ovih 14 godina, podrška i utjeha koju mi je dala! Upoznala sam razne tuge i praznine, ali ovaaaa, ljudi moji, ova je tuga… Ne pronalazim joj riječ i stalno mislim da sam joj trebala dati više, da sam je trebala zaštititi bolje! Baš zbog njihove nevinosti, zbog njihove nježnosti i dobrohotnosti. Zato toliko boli. I manite me se vi koji ćete sada o tome kako je to samo jedan pas, Jackie je bila i ostaje ravnopravan, pa i povlašteni član naše obitelji, spona s mojim roditeljskim domom, uspomena na mamu i sretne trenutke, uspomena na onu bezbrižnost koja pripada mladenaštvu.

Ona zadnja spona. I konačno sam shvatila jednu stvar, o odrastanju i sazrijevanju: ne starimo mi s godinama, s pukim protokom vremena; mi starimo sa svakim odlaskom važnih nam ljudi i životinja, s njihovim odlascima koji nam kidaju dušu, a moja je duša od jučer popodne pokidana.

Hvala svima, a bilo vas je puno i znat ćete koji ste kad ovo pročitate, što ste ne samo ovih dana, već neko vrijeme skrbili i brinuli i o Jackie, a time i o meni. Hvala vam.

Znam da bi ovo što pišem, u moru tragedija kojima smo okruženi, nekima moglo zazvučati neumjesno, ali dozvolite mi moje tuge. Tuga je tuga", napisla je između ostalog Tatjana.

"Jako mi je žao", "Jackie tvoja, a malo i naša", "Pretužno, poznajem tvoju bol", "Nemam riječi, ali zaista", "Drži se Tajči", "Ajme, užasno mi je žao Tajči, držite se", "Jako mi je žao, baš razumijem taj osjećaj praznine koji nastaje", "Jao Tajčice žao mi je baš, mislim da nikad neću zaboraviti onu snimku od nedavno gdje skačeš obučena u rijeku za njom. Tko nije imao ljubimca ne zna kako je to", riječi su utjehe koje su joj uputili pratitelji na Instagramu.

U emisiji uživo pokazala grudi, za sve je kriv jedan gumb na košulji, a evo i kako se kasnije opravdala! +27

Jelena Karleuša privukla pažnju Kanyea Westa i to joj je jasno dao do znanja, a evo kako mu je ona uzvratila! +36