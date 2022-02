Talulah Riley i Thomas Brodie-Sangster u vezi su od ljeta prošle godine, no svakim istupom u javnost izazovu cijelu buru komentara.

Zvijezda filma "Zapravo ljubav" te serije "Damin gambit", 31-godišnji Thomas Brodie-Sangster, posljednjih je mjeseci u centru pažnje zbog odabranice svoga srca. Paparazzi su ga uhvatili na spoju s djevojkom Talulom Riley, a svi su se ponovno raspisali o friškom paru.

Ništa ne bi bilo neobično da Talulah ranije nije bila u braku s jednim od najbogatijih muškaraca na svijetu, Elonom Muskom. 36-godišnja glumica za Muska se udala čak dvaput, a njihova ljubavna priča imala je brojne uspone i padove.

Naime, prvi put su pred oltar stali 2010. godine, no to je potrajalo do 2012. Ponovno su se vjenčali godinu kasnije, no tri godine iza toga zauvijek su se razišli. Riley i Musk upoznali su se u jednom londonskom klubu 2008. godine, a to je bilo malo nakon što se on razveo od svoje prve supruge Justine Wilson s kojom je dobio petero djece. Odmah su kliknuli, no njihova ljubav nije bila dugoga vijeka.

Lijepa glumica sada ljubi kolegu u kojeg je zaljubljena do ušiju, ako je vjerovati napisima britanskih medija. Thomas i Talulah uživaju u spojevima, a ne mare za fotografe kojima su omiljena meta zbog interesa za bivšu suprugu milijardera.

Iako su vezu započeli još prije nekoliko mjeseci, slavni par previše detalja o svojoj ljubavi ipak ne odaje. Njihove najnovije fotografije možete pogledati OVDJE.

Nekoć veliki zavodnik danas je tek sjena muškarca za kojim su uzdisale žene diljem svijeta, jedva smo ga i prepoznali +21

Šuput se vrućim fotkama u minijaturnom bikiniju pohvalila da suprugu ispunjava sve želje ususret Valentinovu +30