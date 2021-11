Thomas Brodie-Sangster, glumac kojeg pamtimo još kao dječaka iz filma "Zapravo ljubav", u vezi je s bivšom suprugom Elona Muska, glumicom Talulah Riley.

Glumac Thomas Brodie-Sangster osvojio je srca publike u filmu "Zapravo ljubav", u kojem je utjelovio dječaka Sama kada mu je bilo samo 13 godina.

Danas mu je 31 godina, no izgleda puno mlađe te ga je i dalje lako prepoznati, a sada je zaveo pet godina stariju glumicu Talulah Riley, koja je poznata i kao bivša supruga jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, Elona Muska.

Talulah se za investitora i milijardera vjenčala čak dva puta. Prvi put su stali pred oltar 2010. godine, a razveli su se 2012., da bi se ponovno vjenčali 2013. i razveli 2016. godine.

Thomasa je upoznala na snimanju nadolazećeg filma o Sex Pistolsima u kojem oboje glume, a vezu su započeli još na ljeto, no dosad su se uspješno skrivali od javnosti.

Paparazzi su ih ovaj tjedan ulovili u romantičnoj šetnji Londonom tijekom koje su se grlili i držali za ruke, čime su potvrdili da su par, ali i da je Talulah okončala svoju burnu vezu s umjetnikom Matthewom Riceom, kojeg je ljubila nakon razvoda od Muska.

Novopečeni par iznenadio je javnost i jer je Thomas puno mlađi od Talulahinih spomenutih bivših partnera, koji su u šestom desetljeću.

Thomasa smo, inače, imali priliku gledati i u megapopularnoj Netflixovoj seriji "Damin gambit", a mnoge je tada iznenadilo koliko se malo promijenio otkako je glumio 13-godišnjaka Sama u kultnoj romantičnoj komediji koja ga je proslavila.

Zbog mlađahnog izgleda glumac je imao i probleme.

"Bio sam u Ottawi i ostavio sam putovnicu u ambasadi zbog vize te sam se vratio u hotel. Pomislio sam da bi mi dobro sjelo pivo te sam krenuo u bar, no onda sam shvatio da nemam dokumente kod sebe. Zamolio sam svejedno konobara da mi donese pivo, no on mi je rekao da nemam dovoljno godina da naručim alkohol. Pokazao sam mu svoj profil na IMDb-u, no to nije prihvatio", ispričao je Thomas jednom prilikom.