Suzana Mančić u svojim se knjigama i u intervjuu prisjetila teškog gubitka triju beba.

Najpoznatija loto-djevojka bivše države Suzana Mančić (64) o svom je životu iskreno progovorila u autobiografskim knjigama "Neukrotivo srce" i "Kao da sam sanjala", a otkrila je i teške gubitke koje je proživjela.

Naime, Suzana je prije nego što je rodila kćeri Teodoru (28) i Nataliju (26) tri puta imala spontani pobačaj. "Ja sam jaka žena i sve što mi se događalo prihvaćala sam kao nužnost. Uporno sam išla prema svom cilju da jednog dana dobijem dijete, a to se nije dogodilo sve do trenutka kada sam shvatila da se moram smiriti, napraviti raspored u životu, odgoditi sve obveze i leći u krevet kako bih čuvala trudnoću. To je za mene bilo nešto nepojmljivo, da ja, koja sam oduvijek bila zdrava mlada žena, bez ikakvih tegoba, izgubim bebu prvi, pa drugi, a onda i treći put", ispričala je za srpski Hello.

Mančić je u knjizi otkrila da su sve tri bebe koje je izgubila bile muškog spola.

"Iako su mi doktori svaki put rekli da sam nosila dječaka, ne mogu sto posto vjerovati u to da su sve bili sinovi jer je u našoj tradiciji želja da rađamo mušku djecu. Mislim da možda takvim odgovorom teže da vas stimuliraju da nastavite s pokušajima. Ali ja sam željela imati sina Aleksandra, po mom ocu, i sina Stojana. Uvijek sam voljela ta stara, arhaična imena. Nisam poznavala nijednog Stojana, ali sam svaki dan išla u školu Ulicom Stojana Novakovića i nekako mi je to ime uvijek zvučalo čvrsto. Na prvom ultrazvuku s Teodorom bila sam uvjerena da ponovo nosim dječaka. Kada mi je doktor rekao da je djevojčica, rekla sam da je to nemoguće i zaplakala kao posljednja seljanka. Ali tolika moja želja za muškim djetetom nastala je iz vrlo sebičnog razloga. Ja sam jedinica i u životu sam morala biti i muškarac i žena, sama se izboriti protiv svih zabrana, roditeljskih, školskih, društvenih. Morala sam samoj sebi osigurati i zaštitu i opravdanje, sve ono što sam idealizirala da bih bila u ulozi starijeg brata kojeg nikada nisam imala. Željela sam da ga moja kći ima", napisala je.

Suzana je posljednju bebu izgubila u šestom mjesecu trudnoće, odnosno rodila ju je, a doktorica joj je odmah nakon porođaja rekla da se ne nada.

"Dijete nije preživjelo, nije imalo dovoljno razvijena pluća. Najstrašnije je bilo kada su mi donijeli da potpišem osmrtnicu. To je bilo surovo", istaknula je Mančić.

Unatoč tim gubicima nije sumnjala da će postati majka i to se dogodilo kada se smirila, ležala i izbjegavala stres. "U prosincu 1992. godine rodila sam Teodoru i to je bila moja prva pobjeda. Drugu sam izborila dvije godine kasnije kada je na svijet došla Natalija", zaključila je Suzana.

Inače, legendarna se voditeljica 2018. udala za Simeona Ocomokosa, grčkog bankara kojeg ljubi dugi niz godina. Suzana i Simeon svoje sudbonosno da izrekli su u njegovoj domovini – Grčkoj. Zemlja je to u koju Mančić često odlazi te uvijek ističe kako joj je Grčka jedna od najdražih zemalja na svijetu.

Par je dugo najavljivao da bi se mogli vjenčati, no to su učinili tek nakon 18 godina ljubavi.