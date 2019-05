Virginie Ledoyen stigla je na premijeru novog filma "Once Upon A Time In Hollywood" Leonarda DiCaprija na Filmski festival u Cannesu.

Premijera filma "Once Upon A Time In Hollywood" u Cannesu bila je mjesto susreta dvoje glumaca iz legendarnog filma "Žal", i to nakon punih 19 godina.

Riječ je o 44-godišnjem Leonardu DiCapriju i francuskoj glumici, 42-godišnjoj Virginie Ledoyen.

Virginie je u Cannes stigla kako bi podržala kolegu i novi film redatelja Quentina Tarantina koji je oduševio gledatelje te zaradio 6-minutne ovacije nakon prikazivanja u dvorani. Zablistala je u dugačkoj zelenoj haljini s istaknutim dekolteom i osmijehom na licu na kojem vrijeme nije ostavilo veliki trag.

Inače, Leonardo i Virginie glumili su ljubavnike Richarda i Françoise u filmu redatelja Dannyja Boylea "Žal" snimljenom 2000. godine, po knjizi autora Alexa Garlanda.

Unatoč tome što je film u ono vrijeme dobio loše kritike, danas ima status kultnog klasika.

Virginie se nakon "Žala" nastavila baviti glumom, i to u vlastitoj domovini.