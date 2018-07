Zdravko Čolić teško može sakriti kakav je zapravo jer su njegovi susjedi otkrili detalje o njemu.

Zdravko Čolić jedan je od najpopularnijih glazbenika na ovim prostorima, a kakav je zapravo, zna samo uzak krug njegovih prijatelja i obitelj.

Zdravka mnogi vole i uvijek glasi za pravog gospodina, no sada su o njemu progovorili i njegovi susjedi. Portal Vestionline razgovarao je s njegovim susjedima koji su govorili o slavnom pjevaču. Mi vam prenosimo neke njihove izjave koje su iskreno dali našim kolegama iz susjedstva.

''Kad sam ga prvi put vidjela, nisam mogla vjerovati. Njegova djeca i moja djeca igrala su se na igralištu. Meni se obrati neki čovjek, kad ono Čola. Ja stala, gledam i ne vjerujem. On se lijepo nasmijao i od tada se uvijek lijepo javi kada se sretnemo na igralištu'', otkriva susjeda.

''Uglavnom, sada dolazi na igralište s mlađom kćerki, starija je to prerasla, isto kao i moja. Čovjek je narodan, ma ljudina, sve najbolje mogu reći za njega'', kazala je jedna od susjeda.

''Znam sve o Zdravku, ali neću vam ništa reći. Moja kuća je blizu njegove, a s istog smo podneblja došli'', tajnovita je susjeda koja čuva privatnost slavnog glazbenika.

''Mislim da je Čola najpametniji od svih poznatih ličnosti zbog toga što krije svoje najbliže, a tako treba i ostati. Kako vidim, to poštuju i konobari i susjedi i nitko se do sada nije usudio uslikati na kvarno njega i obitelj. A znate zašto je to tako, zato što je Čola veličina i takav tretman od naroda i zaslužuje'', govore susjedi.

Čola inače živi na beogradskom Košutnjaku sa suprugom Aleksandrom i dvjema kćerima.