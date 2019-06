Suprugu Zdravka Čolića, Aleksandru, jednom je obožavateljica napala nožem.

Veliki pjevač regionalne estrade i miljenik generacija žena, Zdravko Čolić oduvijek je slovio za jednog od najpoželjnijih muškaraca u regiji, a njegovo je srce 2001. osvojila Aleksandra.

Sa svojom je voljenom suprugom dobio i dvije kćeri, djevojčice Unu i Laru, a od kada se oženio Čolić je postao škrt po pitanju dijeljenja detalja iz svoje intime, piše Express.ba.

Ipak, je podijelio jedan incident iz svojeg obiteljskog života koji je ostavio neizbrisiv trah na njegovoj duši.

"Mnogo toga sam prošao i doživio u životu. Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljica i posjekla je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posljedica. To je bilo davno, ali se i dan-danas sjećam toga. Moja žena drugih većih neugodnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i ja smatram da žena i djeca trebaju biti daleko od očiju javnosti", rekao je poznati pjevač.

S obzirom da su mu se u dugogodišnjoj karijeri zbog njegovog glasa i šarmantne pojave mnoge žene bacale oko vrata i željele biti s njim, sva je sreća što Aleksandra nije ljubormorna. A dobro je i reagirala na napad nožem, koji bi svakoga jako potresao.

"Moja supruga je reagirala kako treba. Ona razumije moj posao. Mislim da to pozitivno djeluje na nju. Ona to doživljava kao nešto dobro i lijepo, nešto što predstavlja dio mene. Ta publika je godinama uz mene i podržava to što radim. Vjerujem da joj je to drago", zaključio je Čolić.

Ovaj 67-godišnji pjevač ni ne razmišlja o umirovljenju, ali tempo nastupa je smanjio kako bi što više vremena mogao provesti s obitelji.