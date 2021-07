Supruga Marka Livaje, Iris Rajčić nedavno je postala miljenica navijača Hajduka, a rijetko tko je mogao skrenuti pogled s nje na modnom događanju na kojem se pojavila.

Iris Rajčić je posljednjih mjesec dana bila u središtu pozornosti jer je njezin 14 godina mlađi zaručnik Marko Livaja (27) odlučio ostati u Hajduku na čemu su joj se mnogi navijači zahvaljivali.

Instruktorica fitnessa i bivša manekenka je privukla poglede na predstavljanju nove kolekcije Anamarije Asanović u Splitu. Iris, koja je u ožujku dobila sina Lorenza s Livajom, pojavila se u žutoj, kariranoj haljini koja je istaknula njezin bujni dekolte.

Uskladila ju je s bijelim cipelama, a kosu je podigla u punđu i imala je i rajf u kosi. U istoj modnoj kombinaciji je pozirala i na svojim fotografijama na Instagramu.

"Jao, kako si lijepa", komentirala je njezinu objavu PR stručnjakinja i vlasnica modnog brenda Snježana Mehun. Glumica Ana Gruica joj je ostavila emotikon srca, a i drugi pratitelji su istaknuli da je uvijek lijepa.

Inače, Iris, koja je 2016. dobila kćer Elizabetu s nogometašem, otkrila je nedavno da su joj najvažniji obiteljski trenuci.

"Prvo smo se Marko, naša petogodišnja kći Elizabet i ja za stalno vratili u Split iz Grčke gdje smo živjeli zadnjih nekoliko godina, a u ožujku sam rodila našeg Lorenza. Iako je uistinu prekrasna beba, nimalo zahtjevna, s dvoje djece u kući nemam previše vremena za sebe pa sam kilograme izgubila usput. Pomaže i to što vježbam godinama, a aktivna sam bila i tijekom trudnoće. To bih preporučila svim majkama. Ne samo zbog fizičkog izgleda, to je dobro i za mamu i za bebu", ispričala je za Gloriju.

Rajčić i Livaja su zajedno od 2014., a prije njega je bila s Krunoslavom Lovrekom i Nikolom Pokrivačem. Zanimljivo je da Livaja ima nadimak "zločesti dečko hrvatskog nogometa" zbog ranijih neprimjerenih ponašanja na nogometnom terenu.

Marko je nakon jedne utakmice udario srpskog nogometaša Danka Lazovića nogom u prsa, a dok je igrao za Atalantu, šakom je udario nogometaša Ivana Radovanovića, a kasnije navijače kluba nazvao gadovima. No Livaja se smirio posljednjih godina i kako se čini, sada je miljenik navijača Hajduka.