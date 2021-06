Iris Rajčić, koja je s Marko Livajom u vezi od 2014. i imaju dvoje djece, podijelila je neke od poruka zahvale na Instagram storyju.

Nogometaš Marko Livaja (27) odlučio je ostati u Hajduku nakon što su ga molili navijači, a mnogi se zahvaljuju na tome i njegovoj 14 godina starijoj zaručnici, bivšoj manekenki Iris Rajčić.

Ona je poticala Livaju da ostane u splitskom klubu i odbije unosnije ponude iz drugih država. Iris je dijelila i objave sa oznakom #livajaostani koju su proširili navijači te je nakon potpisivanja ugovora njezinog zaručnika s Hajdukom, stavila fotografiju kćeri Elizabet u Markovom dresu. Uz tu je sliku stavila hashtag livaja ostaje.

Rajčić je stavila na Instagram storyje neke od zahvala koje je primila i neke su bile smiješne.

"Pozdrav Iris. Kad god ti bude tribalo ić u dućan, slobodno se javi. Ma šta god ti bude tribalo. Od spremanja kreveta (žena mi je sobarica), do usisavanja, pa sve do popravaka mašina, bojlera i sličnih stvari. U bilo koje doba dana i noći...čak možeš između 14 i 17h bez ustručavanja. Lijep pozdrav i svako dobro.. Šampioni!!", Dakle, naša tema je zadnja dva tjedna Livaja. Otkako oči otvori, dok ne ide leći. Danas kad sam vidjela da ostaje, pomislila sam: 'Hvala ti do neba, napokon više.' Eno ga u kući, u šoku je, ne može doći sebi, još ne vjeruje da je istina. Uglavnom, spasili ste me. Hvala vam", "Mali se u vrtiću dere: 'Livaja ostani' dok druga djeca spavaju. Gdje god dođem, uvijek se crvenim radi tebe. Stvarno više ne mogu", "Bogu hvala. Došla sam s posla, s vrata je bilo: 'Livaja ostao'", neke su od poruka upućene Iris.

Bivša manekenka je otkrila u jednoj objavi i da je njezin zaručnik dobio svoj koktel u kafiću u Biogradu.

Inače, Iris je s Markom u veljači dobila sina Lorenza, a 2016. su postali roditelji kćeri Elizabet. Zajedno su od 2014., a Rajčić je prije njega bila s Krunoslavom Lovrekom i Nikolom Pokrivačem. Zanimljivo je da Livaja ima nadimak "zločesti dečko hrvatskog nogometa" zbog ranijih neprimjerenih ponašanja na nogometnom terenu.

Marko je nakon jedne utakmice udario srpskog nogometaša Danka Lazovića nogom u prsa, a dok je igrao za Atalantu, šakom je udario nogometaša Ivana Radovanovića, a kasnije navijače kluba nazvao gadovima. No Livaja se smirio posljednjih godina i kako se čini, sada je miljenik navijača Hajduka.