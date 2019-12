Američka glumica Stefanie Powers bliska je prijateljica princa Charlesa, a ima vrlo detaljno mišljenje o najistaknutijim članovima britanske kraljevske obitelji, posebno Meghan Markle.

77-godišnja Stefanie Powers bliska je prijateljica princa Charlesa s kojim ju je povezala velika ljubav prema polu.

Riječ je o američkoj glumici najpoznatijoj po ulozi u seriji iz 80-ih "Hart to Hart", a u nedavnom intervjuu za The Daily Beast dotična nije štedjela najistaknutije članove najpoznatije kraljevske obitelji na svijetu.

Pogađate, prva na udaru našla se ionako omražena Meghan Markle.

"Ona želi biti zvijezda, no to nije njezina uloga. Njen je posao biti Harryjeva supruga, a ne da mijenja kraljevsku dinamiku", započela je Powers, a onda postala još oštrija.

"Ti naslovi da se tim brakom spojila holivudska i britanska elita... Ona je imala samo ulogu u seriji. Molim vas, očito je da nije uspješna glumica, a nije se snašla niti u novoj ulozi. Grace Kelly je bila holivudska elita koja je ušla u kraljevsku kada se udala za princa Rainiera, a ne Meghan."

"Princ Andrew je glup. I on i princ Harry imaju zajedničko to da rade budale od sebe", nastavila je glumica. Podsjetimo, princ Andrew upleten je u veliki pedofilski skandal zbog čega je odstupio s dužnosti na zahtjev kraljice Elizabete II.

Za Kate Middleton je istaknula kako je besprijekorna te kako ne griješi, dok je izrazila i veliku ljubav i poštovanje prema princezi Anne, jedinoj kćeri kraljice i princa Philipa.

"Ona je kći svoje majke, potpuno predana onome što radi. Ona ne radi cirkus od svog života svaki put kad izađe. Ona je predivna, ali i pomalo nestašna."

"On je vrlo obrazovana osoba na mnogim područjima. Snažno osjeća stvari o kojima ne smije govoriti zbog svog položaja. Mislim da zaslužuje puno više kredita nego što dobiva. Divan je i duhovit. Mislim da je opći dojam o njemu loš zbog princeze Diane - palac gore za nju, palac dolje za njega. To je ono što javnost radi, donosi crno-bijele zaključke, a da ništa ne zna. Javnost ne zna tko je Charles. On će biti dobar kralj usprkos činjenici da vjerojatno ne želi taj položaj, no tko zna. Kraljica je izvanredna, trebat će ju znati dostići ili nadmašiti", zaključila je intervju.