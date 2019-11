Princ Andrew odlučio se povući iz javnog života i sa svih kraljevskih dužnosti.

Britanski princ Andrew, poznat i kao sin aktualne britanske kraljice Elizabete, odlučio je odstupiti s kraljevskih dužnosti nakon što se našao umiješan u skandal povezan uz njegovog pokojnog prijatelja Jeffreya Epsteina, koji je preminuo pod nerazjašnjenim okolnostima u američkom zatvoru, gdje je završio nakon optužbe za organiziranje pedofilskih orgija.

U službenom priopćenju u kojem objašnjava svoju odluku prince je izjavio kako je postalo jasno da je njegova nekadašnja povezanost s Jeffreyom Epsteinom postala ogromna smetnja u poslu i funkcioniranju njegove obitelji. Uz to je izrazio svoje suosjećanje s žrtvama osuđenog seksualnog prijestupnika i bivšeg financijera, rekavši da se nada kako će moći ponovno izgraditi svoje živote.

Također je rekao da je voljan pomoći i sudjelovati u pravnoj istrazi.

Dozvolu za odstupanje s dužnosti tražio je od same Kraljice, iliti vlastite majke, nakon što je intervju koji je dao za BBC naišao na žestoke kritike zbog veza s Epsteinom. Britanski Mirror prenosi i da je Kraljica je njegov zahtjev na posljetku i odobrila.

"I dalje ću žaliti jer se moj odnos s Jeffreyjem Epsteinom pogrešno shvaća. To što je samom sebi oduzeo život ostavlja mnoga pitanja neodgovorena, i za njegove žrtve, s kojima duboko suosjećam sa svima koji su povrijeđni. Mogu se jedino nadati da će moći nastaviti sa svojim životima. Naravno, voljan sam pomoći u svim daljnim istragama ako će to biti potrebno", stoji u njegovoj izjavi.

Podsjećamo, princa Andrea već mjesecima optužuju za seks s maloljetnicama, a on sada tvrdi da se tih djevojaka ni ne sjeća. Buckinghamska palača čuvala mu je leđa te oštro odbacila sve javne optužbe Virginije Roberts, tj. Giuffre u nekoliko navrata, no princ je u ekskluzivnom intervjuu za BBC otkrio kako se on uopće ne sjeća da je ikada upoznao ženu koja ga je optužila, a kamoli da je spavao s njom.

Uz to, princ Andrew rekao je i kako se ne može sjetiti da je ikada susreo bilo koju drugu djevojku za koju bi mu se učinilo da je u nedoličnom odnosu s Epsteinom.

"Ne sjećam se da sam tu ženu ikad susreo", rekao je drugi sin kraljice Elizabete II. o Virginiji Roberts koja je izjavila da ju je princ prisilio na spolni odnos 2001. kada je imala samo 17 godina.

Princ je također rekao i da si svaki dan "prebacuje" zbog toga što je nastavio posjećivati vile pedofila Epsteina nkon njegova izlaska iz zatvora 2010. Amerikanac je naime odslužio zatvorsku kaznu jer je 2008. bio osuđen zbog podvođenja djevojaka na Floridi.

Ove godine je Epstein ponovno završio iza rešetaka i to zbog spolnog zlostavljanja maloljetnica. Optužili su ga za organiziranje lanca pedofilije i podvođenje mladih djevojaka svojim bogatim prijateljima, a zbog svega si je oduzeo život.