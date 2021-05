Brandi Cyrus je starija polusestra od pjevačice Miley Cyrus koja posljednjih godina privlači pažnju svojim ljubavnim životom.

33-godišnja Brandi Cyrus bavi se glumom i pjevanjem, a nije toliko slavna kao njezina mlađa sestra Miley Cyrus (28).

Brandi je privukla pozornost na plaži u Meksiku gdje je bila u društvu prijateljice. Nosila je crni bikini koji je isticao njezino izvježbano tijelo, a oči je sakrila iza sunčanih naočala.

Brandi je od 2019. u vezi s Reinardtom Visserom iz Južne Afrike s kojim nerijetko pozira za svoj Instagram profil. U veljači je otkrila da se njezin dečko morao vratiti u rodnu zemlju zbog problema s vizom, a priznala je da su postojali i neki drugi razlozi zbog kojih je otišao.

"Trenutno radimo na nekim ozbiljnim stvarima u našoj vezi, no nismo prekinuli. Obećajem da ću vas informirati, no hvala unaprijed što nam dajete vremena da ovo međusobno riješimo u privatnosti. Da pojednostavim, veze su jako, jako teške, no prava ljubav je vrijedna svega", zaključila je Brandi uz romantičnu fotografiju sa Reinhardtom na kojoj mu sjedi u krilu.

Inače, glumica, koja živi u Los Angelesu, je zapravo polusestra pjevačici Miley. Njezina majka Leticia se udala za country glazbenika Billy Rayja Cyrusa koji je posvojio nju i njezinog brata Tracea dok su bili mala djeca. Leticia i Billy su dobili Miley, Noaha i Braisona.

Brandi na Instagramu prati milijun ljudi dok njezinu mlađu sestru Miley prati 130 milijuna.