Svi bruje o tome kako će seks skandal, u koji je upletena Jelena Karleuša, na kraju rezultirati rastavom braka.

Jelena Karleuša i Duško Tošić, sudeći prema društvenim mrežama, nemaju problema u braku. Ipak, ako bacite oko na srpske medije, čini se da je ljubavi došao kraj nakon što je pjevačica, skupa s nogometašem Ognjenom Vranješem, bila glavna akterica porno skandala.

Duško Tošić, prema pisanju Kurira, nema namjeru oprostiti Jeleni i navodno je već kontaktirao odvjetnika kako bi ubrzao proces rastave te kako bi uspio sačuvati 14 milijuna eura koje će zaraditi ugovorom u Kini. Njihov izvor tvrdi da je Duško to učinio odmah nakon što su u javnost izašle prve eksplicitne fotografije.

''Samo sat vremena otkako su svi mogući portali objavili prepisku Jelene s tim malim, zazvonio mi je telefon i vidio sam da je on. Znao sam da me zove da se raspita za razvod i da je pukao. I ja sam razveden, a dobar odvjetnik mi je pomogao sačuvati to što sam zaradio te da osiguram djecu. Prijatelji smo 10 godina i moj razvod smo prošli zajedno i zezali se da će i on tako jednoga dana. Kako sam i mislio, rekao mi je da planira staviti točku i da ne može više izdržati. Kada su se Jelena i Duško vjenčali, on nije imao jak ugovor i nije bilo potrebe da prave predbračni ugovor. Zbog toga se sve što je Duško zaradio u braku vodi kao zajednička imovina, a samo je u Turskoj zaradio više od četiri milijuna eura. Kada je donio odluku da ne želi sačuvati brak i da ne može da se nosi sa sramotom i pritiskom javnosti, shvatio je i da mu je pametnije da se što prije razvede kako bi sačuvao 14 milijuna, koji mu još nisu uplaćeni. Pogotovo što sve što je do sada zaradio mora podijeliti s Jelenom'', tvrdi Duškov prijatelj za Kurir.