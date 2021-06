Aymeric Laporte i Sara Botello skrivaju svoju privatnost pa se ne zna otkad su u vezi, no ona je početkom 2018. stigla s njim na potpisivanje ugovora s nogometnim klubom Manchester City. Par često dijeli zajedničke fotografije na Instagramu.

27-godišnji Aymeric Laporte pojavio se popisu igrača Španjolske na Euru 2020 umjesto odbačenog Sergija Ramosa (35) kojem je to teško palo, a mladi nogometaš uz svoju igru privlači pozornost i ljubavnim životom.

Naime, Aymeric ljubi svoju balerinu Saru Botello (27) koja je postala hit u Engleskoj gdje on igra za klub Manchester City od 2018. Par skriva svoju privatnost pa se ne zna kako su se upoznali, no rado dijele zajedničke fotografije na Instagramu.

Laporte i Botello su se prvi put u javnosti pojavili početkom 2018. Naime, Sara je došla s Aymericom kada je potpisivao za Manchester City, a nakon toga su često viđeni skupa.

Španjolska ljepotica je profesionalna plesačica i uz balet se bavi i modernim plesom. Često dijeli atraktivne fotografije na kojima oduševljava svojom gipkošću i savršenom figurom, a trenutno ju prati više od 17.000 ljudi na Instagramu.

O Sari su se raspisali engleski mediji koji se ne mogu nadiviti njezinoj ljepoti i istaknuli su da je zasjenila Aymerica koji je na Europskom nogometnom prvenstvu zaigrao za Španjolsku umjesto Francuske. Naime, on je rođen u Agenu i igrao je za mlađe sekcije francuske reprezentacije, a tri puta je pozvan za seniore i nikad nije zaigrao za njih.

Laporte, koji ima dvojno državljanstvo zbog porijekla svojih roditelja, debitirao je za Španjolsku 4. lipnja protiv Portugala. Na negativne komentare zbog reprezentacije za koju igra ne mari.

"Mogu reći što žele, nije me briga. Ovdje sam. Sretan sam", rekao je u intervjuu za The Guardian. Dodao je kako mu nije problem i ako će sljedeći protivnici Španjolske nakon utakmice s Hrvatskom biti Francuzi.

Inače, Aymeric je uskočio na popis igrača izbornika Luisa Enriquea nakon što je on odlučio da neće pozvati Sergija Ramosa koji je duže vrijeme imao problema sa ozljedama. To je iznadilo javnost, ali i samog bivšeg španjolskog kapetana.

Enrique je istakuo da mu je to bila teška odluka, ali je objasnio da Ramos nije igrao i trenirao od siječnja.

"Nakon nekoliko s*ebanih mjeseci i čudne sezone kakvu nikada nisam iskusio u svojoj karijeri, dolazi i Euro. Borio sam se i radio naporno svakog dana tijelom i dušom kako bih bio na 100 posto za klub i reprezentaciju, ali stvari se ne odviju uvijek onako kako bi mi htjeli. Boli me što nisam mogao više pomoći svojoj momčadi i što neću braniti boje Španjolske, ali, u ovom slučaju, bolje je odmoriti se, potpuno oporaviti i, sljedeće godine, vratiti se kao i uvijek do sada. Boli me što neću predstavljati svoju zemlju", oglasio se Sergio nakon toga i pokazao snimke svojih napornih treninga na društvenim mrežama.

Ramos je u srpnju prošle godine dobio četvrto dijete sa suprugom, zanosnom voditeljicom Pilar Rubio (43), a mnogi se slažu da joj Amyericova djevojka Sara može ravnopravno konkurirati sa svojom ljepotom.