Leonardo Di Caprio, Sara Sampaio i Kourtney Kardashian samo su neka od imena na listi slavnih koji su tijekom izolacije nakupili nekoliko kilograma viška, no njihove ih nove figure uopće ne zabrinjavaju.

Tijekom proteklih nekoliko mjeseci svjedočili smo drastičnim promjenama izgleda kod nekih zvijezda među kojima su se posebno istaknule pjevačica Adele i glumica Rebel Wilson.

No dok su njih dvije u izolaciji vrijedno skidale kilograme i zadivile javnost svojim vitkijim figurama, neki su se celebrityji pak vidno udebljali.

Provjerite tko se sve našao na listi slavnih koji su tijekom izolacije nakupili nekoliko kilograma viška, ali se toga uopće ne srame.

Sara Sampaio

Victorijina anđelica Sara Sampaio na svojem Instagramu otkrila je jednu prednost dobitka kilograma.

"Znate li što vam nitko ne govori oko debljanja? To da vam narastu grudi", rekla je manekenka u videu na društvenoj mreži, a u zatim se zapitala do čega joj je više stalo - isklesanih trbušnjaka ili većih grudi.

Gayle King

Najbolja prijateljica Oprah Winfrey, novinarka Gayle King na Instagramu je objavila galeriju fotografija vage kojima je prikazala koliko se udebljala u izolaciji. U opisu fotke požalila se i da dugo nije imala toliko kilograma, a za sve je okrivila koronu, karantenu i slatkiše s Noći vještica.

Leonardo Di Caprio

Slavni glumac iznenadio je javnost svojim izgledom na fotografijama snimljenima tijekom njegovog nedavnog odmora u Malibuu. Leo je na plaži ponosno pokazao svoj opušteni trbuh, a opuštena je bila i guma na njegovim kupaćim hlačama pa je fotografima pokazao i više nego što je planirao.

Kourtney Kardashian

Najstarija sestra iz Kardashian-Jenner klana u prošlosti je svojim obožavateljima često otkrivala svoje trikove za mršavljenje i održavanje vitke linije, no sada se pohvalila debljanjem. Kourtney se obrušila na pratitelja s Instagrama koji ju je ispod njezine fotografije u bikiniju upitao je li trudna.

"Ovo sam ja s nekoliko kilograma viška i zapravo sam jako zadovoljna. Rodila sam tri puta i ovo je moj oblik tijela", napisala je reality zvijezda.

Jennifer Garner

Slavna Oskarovka našla se u istoj situaciji kao Kardashianka te je o svojem debljanju progovorila kako bi zaustavila upite obožavatelja o trudnoći.

"Imam 48 godina i troje zdrave djece, nisam trudna, niti ću ikada biti. To možete zaboraviti. Jesam li dobila nekoliko korona kilograma? Moguće. No to je druga priča", napisala je Jennifer na svojem Instagramu.

Lili Reinhart

Mlada glumica o svojem dobitku kilograma pričala je tijekom gostovanja u emisiji The Tonight Show Starring Jimmy Fallon u kolovozu ove godine, a iako joj to osobno ne smeta otkrila je zašto se ipak nije smjelo dogoditi.

"Moramo snimiti još dvije i pol epizode posljednje sezone serije ''Riverdale'' čije je snimanje zaustavljeno u ožujku. Svi ćemo imati tamniji ten, a ja sam se i udebljala pa ću izgledati poprilično drugačije. Pet mjeseci je ovoga puta učinilo golemu razliku", otkrila je Lili u emisiji.