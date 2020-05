View this post on Instagram

Tri dana u Istri gledam gradove duhova, prirodu bez šetača, ugostitelji čekaju turiste, ne znaju bi li otvorili, ne bi... ajmo malo pomoć tako da di god da odeš na dan, vikend, tjedan bubneš #pokrenimoturizam i onda tko god želi negdje otić ima tu neki popis mjesta. Kao, inspiraciju, ne znam. Jesam pametan? Nisam imao sliku s majicom.