Znam da nije nalik meni pisat ljute postove, al uznemirava me ova ekipa po instagramu koja "prezire ljude koji u ovo vrijeme uče jezike, treniraju doma i savladavaju novu vještinu". To što si ti i inače lijeni trut, ne znači da imaš položen doktorat iz #ostanidoma, nego samo da i inače tratiš život. Zato se nadam da ljudi koji mene prate žele čitat, pisat, stvarat, pazit na prehranu i općenito disat punim plućima i dok ovo sranje traje. Hvala i unfollow po potrebi. Ja sam svoje rekao, a sad idem napisat scenarij da imam šta glumit čim ovo završi. Slika je od sinoć, al je instagram štekao, pretpostavljam jer je previše ljudi objavljivalo palačinke kojima se trpaju ko da nema sutra.