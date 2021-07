Siniša Vuco snimio je video u kojem je otkrio što misli o tome da će Dino Jelusić nastupati s legendarnim bendom Whitesnake.

Nakon što je Dino Jelusić objavio vijest da ide na turneju s legendarnim hard rock bendom Whitesnake, javnost se prisjetila prošlogodišnje izjave Siniša Vuce o njemu.

"Kad on bude zvijezda, ja ću si odsjeći ku*ac koji je veći od ove boce i bacit ću ga pasima. Ja sam to rekao i za Zorana Mišića. To su instant proizvodi", ispričao je Vuco u Podcast Inkubatoru.

Dino je tada to komentirao na svom Facebook profilu i dobio veliku podršku. "Dakle, Siniša Vuco progovorio o meni. Ovo je zlato. Obavezno poslušati do kraja. Ovo je sve. Uljepšalo mi dan hahahaha. Psihički nestabilni neinteligentni debil koji ako postane zvijezda, Vuco si je spreman odrezati pim*eka. Pobjeda!!! Vuco, ti si kralj svemira", napisao je pjevač.

Siniša je sada objavio video na Instagramu i komentirao veliki Dinin uspjeh.

"Ako se David Coverdale povuče i stavi malog Dinu Jelusića, tada je Luka Modrić opanak. Jer kada Dino Jelusić bude glavni vokal Whitesnakea, Luka Modrić nek trči po zadarskim livadama. Kad Dino Jelusić bude glavni vokal Whitesnakea, od srca mu želim. Zašto mu želim? Jer ja sam potaknuo u njemu dišpet. Zašto? Jer je mali najbolji na svijetu. Dino Jelusić je najbolji vokal na svijetu, ali ne smije se zvati Dino Jelusić. Kada je Dino Jelusić glavni vokal Whitesnakea, tada je Luka Modrić glavni kreten u državi. Ja podržavam Dinu Jelusića", dio je riječi koje Vuco izgovorio u svom videu.

Dino je komentirao snimku koja brzo skuplja preglede. "Isuse Bože", napisao je. Na to mu je odgovorio Siniša.

"Poštovanje", napisao je.

Jelusić je objavio i na svom Instagram storyju screenshot Vucinog videa i napisao: "Isuse Kriste, ovaj dan postaje sve luđi".