Siena Uremović je svom polufinalnom nastupu u showu "Supertalent" donijela dašak dobro poznate bajke, ali i ples dostojan svjetske razine.

Lijepa Australka hrvatskih korijena Siena Uremović putovala je 33 sata kako bi se mogla predstaviti na audiciji našeg "Supertalenta", a prijavila se jer se oduvijek htjela vratiti u svoju rodnu zemlju i podijeliti svoj dar i strast prema plesu s hrvatskom publikom.

''Čim sam stala na pozornicu, samo se nešto prebacilo. Osjećam da mogu letjeti, raditi bilo što, bila sam u šoku zbog komentara, samo sam htjela svima pokazati što radim. Plan je bio da cijela moja obitelj dođe u Zagreb, ali okolnosti nisu bile takve. Tata je kod kuće i rastanak u zračnoj luci je bio jako emotivan, odradit ću ja ovaj nastup za njega, znam da bi bio ponosan na mene'', rekla je Siena kroz suze prije nastupa u polufinalu u kojem je otplesala bajku o Babarozi.

"Hvala što si nam odškrinula prozorčić u plesni svijet na svjetskoj razini. Sviđa mi se što si hrvatsku bajku uspjela utkati u svoj ples i sigurna sam da će tata biti jako ponosan", poručila joj je Martina Tomčić.

"Ovo nije samo na svjetskoj razini, ovo je i šire", zaključio je Davor Bilman.

"Ti se natječeš u Supertalentu, a mi se ovdje natječemo u komplimentima tebi. Nevjerojatno je to što radiš, stvarno uživam u svakoj sekundi. Hvala ti", rekao je Janko Popović Volarić.

"Nikad mi ničiji nastup nije prošao brže nego tvoj, svaki pokret si izvela do savršenstva. Što možeš učiniti više od ovog? Ovo je bio maksimum", pohvalila ju je Maja Šuput.

Siena je sjajne reakcije izazvala i u showu "America's Got Talent" gdje je posebno zadivila slavnu glumicu Sofiju Vergaru koja je njezin nastup podijelila i na društvenim mrežama.

"Bio je fenomenalan osjećaj nastupiti na pozornici showa 'America's Got Talent'. Žiri je bio jako ljubazan, čak mi je i Simon Cowell dao sjajne komentare“, prisjetila se tog iskustva, a otkrila nam ja i kakve su slavne osobe koje je tamo upoznala uživo.

"Imala sam sreću upoznati brojne slavne osobe kroz prilike koje su mi se pružile i oni su baš poput mene i vas, osim što su poznati", kaže.

Uz ples, modeling i glumu, Siena se s 9 godina počela natjecati i na izborima ljepote gdje je dosad osvojila oko 500 tijara i sigurno joj nije lako obraniti se od dečki, no tata joj još brani da bude u vezi.

"To mi uopće ne pada teško. S obzirom na to da svaki dan satima treniram i potpuno sam posvećena tome, nemam baš vremena za dečke. Bit će još puno vremena za to u budućnosti", optimistična je Siena koja je svojim roditeljima zahvalna na svemu što rade za nju.

"Najveća podrška mi je obitelj. Oni su žrtvovali puno toga da bih ja mogla slijediti i postići svoje snove, nema riječi kojima bih mogla opisati koliko sam im vječno zahvalna za sve što rade za mene", kaže.

