Siena Uremović iz showa "Supertalent" otkrila nam je zašto se prijavila u hrvatski show zbog kojeg je morala putovati čak 33 sata iz Australije gdje živi, ali i kako se nosi s tatinom zabranom da ima dečka.

U sedmoj audicijskoj emisiji showa "Supertalent" Siena Uremović je žiri uspjela zadiviti plesom koji je izvela i s povezom preko očiju.

Lijepa Australka hrvatskih korijena putovala je 33 sata kako bi se mogla predstaviti u showu, a u "Supertalent" se prijavila jer se, kako kaže, oduvijek htjela vratiti u svoju rodnu zemlju i podijeliti svoj dar i strast prema plesu s hrvatskom publikom.

A nakon audicije opet se vratila u daleku Australiju, no put nije tekao glatko.

"Nakon audicije otišli smo iz Zagreba za Frankfurt odakle smo trebali letjeti za Australiju, no let je otkazan zbog pandemije. Onda smo se vratili u Hrvatsku odakle smo nakon tjedan dana odletjeli za Australiju. Kad smo se vratili u Australiju bili smo u obaveznoj hotelskoj karanteni od 15 dana i podvrgnuti smo testiranju na koronavirus. Nismo smjeli napustiti hotelsku sobu i dobivali smo hranu ispred vrata. A i naš grad je tada bio stavljen pod lockdown, što mi je jako otežalo treniranje jer nisam smjela izaći iz kuće", ispričala je Siena za DNEVNIK.HR.

U Hrvatskoj je, kaže, dosad bila dva puta i jako joj se svidjelo, a priznaje i da bi voljela živjeti ovdje.

"Voljela bih se preseliti u Hrvatsku i otvoriti svoj plesni studio", kaže Siena koja se nada da će se u Hrvatsku vratiti za polufinale i nastupom opet oduševiti publiku i žiri.

"S obzirom na to da je moja audicija prošla jako dobro, znam da će očekivanja od mene biti velika ako prođem u polufinale i nadam se da će ono što planiram izvesti opet impresionirati žiri", govori.

Pobjedi u "Supertalentu" Siena se svakako nada, ali kaže i da se već osjeća kao pobjednica jer je dobila priliku nastupiti u showu.

"Komentari i reakcije žirija su bolji nego što sam se ikada mogla nadati. A ako pobijedim u showu to će mi biti apsolutna čast", priznaje.

Sjajne reakcije izazvala je i u showu "America's Got Talent" gdje je posebno zadivila slavnu glumicu Sofiju Vergaru koja je njezin nastup podijelila i na društvenim mrežama.

"Bio je fenomenalan osjećaj nastupiti na pozornici showa 'America's Got Talent'. Žiri je bio jako ljubazan, čak mi je i Simon Cowell dao sjajne komentare“, prisjetila se tog iskustva, a otkrila nam ja i kakve su slavne osobe koje je tamo upoznala uživo.

"Imala sam sreću upoznati brojne slavne osobe kroz prilike koje su mi se pružile i oni su baš poput mene i vas, osim što su poznati", kaže.

Siena se od svoje 11 godine školovala kod kuće jer se bavila glumom i modelingom, što joj je oduzimalo puno vremena, a zanimalo nas je i je li se nastavila i dalje baviti time ili se potpuno posvetila plesu.

"Više se ne bavim toliko modelingom i glumom kao prije, jer je ples moja najveća ljubav, no voljela bih se i time opet češće baviti", priznaje Siena koja je u svojem putu ka ostvarenju snova naišla i na ozbiljne prepreke.

Naime, kada joj je bilo 15 godine doživjela je tešku ozljedu zbog koje nije mogla hodati, a bilo je upitno i hoće li se moći u potpunosti vratiti plesu.

"Doktori su mi rekli da će moj oporavak trajati 9-12 mjeseci, a moguće i duže, i da prije toga uopće ne smijem ni pomišljati o povratku plesu. Nakon šest tjedana mirovanja i terapije ja sam već mogla hodati, što je bilo prije nego su doktori mislili da ću moći. A čim samo počela hodati, vratila sam se plesu i vježbala samo koliko mi je terapija dopuštala", ispričala je.

Uz ples, modeling i glumu, Siena se s 9 godina počela natjecati i na izborima ljepote gdje je dosad osvojila oko 500 tijara i sigurno joj nije lako obraniti se od dečki, no tata joj još brani da bude u vezi.

"To mi uopće ne pada teško. S obzirom na to da svaki dan satima treniram i potpuno sam posvećena tome, nemam baš vremena za dečke. Bit će još puno vremena za to u budućnosti", optimistična je Siena koja je svojim roditeljima zahvalna na svemu što rade za nju.

"Najveća podrška mi je obitelj. Oni su žrtvovali puno toga da bih ja mogla slijediti i postići svoje snove, nema riječi kojima bih mogla opisati koliko sam im vječno zahvalna za sve što rade za mene", kaže.