Mia Goth snimljena je kako trenira i trči na ulicama Los Angelesa kako bi održala svoju top formu.

Glumica Mia Goth neće dozvoliti da joj život u karanteni poremeti njezine navike i raspored vježbanja kojemu je inače skroz posvećena.

26-godišnja Mia koja se nedavno pomirila s bivšim suprugom Shiom LaBeoufom viđena je kako trči ulicama Los Angelesa i pritom je pokazala lijepo definirane mišiće u sivom rezanom topu i uskim tajicama.

Ovog je puta bila bez Shie s kojim je viđena ranije ovog mjeseca, a njihovo zajedničko pojavljivanje u javnosti dodatno je potvrdilo nagađanja o pomirbi nakon što su prvi put bili ponovno snimljeni u ožujku nakon dugo vremena i to u trenutku kada su razmjenjivali nježnosti i poljupce.

Ona i Shia upoznali su se 2012. godine na snimanju filma "Nimfomanka", gdje su se zaljubili i počeli vezu. No ruže im nisu dugo cvjetale i njegovo problematično ponašanje dolazilo je sve više do izražaja, isto kao i ovisnost o alkoholu i drogama. U lipnju 2015. godine u Entertainment Tonightu objavljen je video u kojem jasno govori kako bi najradije ubio djevojku Miju, i to građanima jednog njemačkog grada koje je sreo u šetnji, nakon što su se žestoko posvađali. 2016. godine vjenčali su se u Las Vegasu, što je on potvrdio u showu Ellen DeGeneres nekoliko tjedana kasnije, no prema zakonu države Nevada njihov brak navodno nije bio legalno sklopljen.

Krajem 2018. godine Shia je snimljen u društvu britanske glazbenice FKA Twigs nakon što su zajedno glumili u filmu "Honey Boy", a prema pisanju magazina People, dva dana kasnije, Shia i Mia su predali papire za razvod.

No Shia i FKA prekinuli su u lipnju 2019. godine i to zbog navodno prezaposlenih rasporeda. Nakon toga on je viđen u društvu nepoznate brinete, a zatim je kratko izlazio i s Rebecccom Schwartz.

Shia je nedavno u Pasadeni kupio vilu uređenu u mediteranskom stilu, koja prema pisanju LA Timesa ima 4 spavaće sobe, 4 kupaonice i dizalo.