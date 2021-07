Protiv Shakire se posljednje tri godine vodi istraga zbog utaje poreza, a državno odvjetništvo smatra da sada ima dovoljno dokaza za suđenje.

Shakira (44) uskoro bi se mogla mogla naći na optuženičkoj klupi zbog utaje poreza, piše španjolska La Vanguardia.

Istraga protiv svjetski poznate pjevačice traje već tri godine, a vlasti smatraju da sada postoji dovoljno dokaza za suđenje nakon što je državi ostala dužna 14,5 milijuna eura za razdoblje između 2012. i 2014.

La Vanguardia ističe da postoji mogućnost da Shakira sklopi izvansudsku nagodbu s državnim odvjetništvom u Barceloni kao što su to učinile mnoge zvijezde, među kojima je i njezin dečko Gerard Pique (24), koji je morao platiti 2,1 milijun eura 2019. godine. No ako dođe do suđenja, pjevačica će morati odgovarati za šest točaka optužnice za utaju poreza i mogla bi završiti u zatvoru.

Odvjetnici brane atraktivnu Kolumbijku govoreći da je provela manje od 184 dana u Španjolskoj, pa zbog toga nije dužna platiti porez u toj državi. Tvrde i da je Shakira stvorila zajednički dom s Piqueom tek 2015., dok je ranije bila, kako je ona sama objasnila, "nomad bez puštenih korijena".

Inače, pjevačica je s Gerardom, koji igra za Barcelonu, u vezi od 2011. te imaju sinove Sashu (6) i Milana (8).