Shakira i Gerard Pique vezu su započeli nakon svjetskog nogometnog prvenstva u Južnoafričkoj Republici, a još su zajedno te imaju dvoje djece. Prisjetili smo se početaka njihove veze na dan kada oboje slave rođendan.

Kolumbijska pjevačica Shakira i nogometaš Gerard Pique rođeni su na isti datum, 2. veljače, no razlika između njih je deset godina. Činjenica da je pjevačica jedno desetljeće starija od nogometaša nije ih pokolebala niti u jednom trenutku, a sretni par će uskoro proslaviti i deset godina veze. Na njihov veliki dan prisjetili smo se i kako je njihova ljubavna priča uopće započela.

Španjolskog nogometaša popularna glazbenica upoznala je dok je snimala video za singl "Waka Waka (This time for Africa)", koji je kasnije postao i službena himna svjetskog nogometnog prvenstva prvenstva u Južnoafričkoj Republici 2010. godine. "Sve je započelo tako da sam joj poslao poruku u kojoj sam je pitao kakva je situacija u Južnoafričkoj Republici. Znao sam da je ona već ondje, a ja sam taman dolazio. To je bilo tipično blesavo pitanje. Kasnije sam joj napisao da moramo doći do finala svjetskog prvenstva kako bih je ponovno vidio, jer sam znao da će nastupiti na zatvaranju", ispričao je Pique u jednom intervjuu prije nekoliko godina.

Svoju vezu su potvrdili u svibnju 2011. godine, kada se Gerard pridružio Shakiri na pozornici na njezinom koncertu u Španjolskoj. U rujnu 2012. pjevačica je potvrdila na Instagramu da s nogometašem čeka prvo dijete. Sina Milana Piquea Mebaraka dobili su 22. siječnja 2013.

Godinu dana kasnije Shakira je medijima otkrila kako nema namjeru sa svojim dečkom pred oltar. "Već imamo sve što nam je potrebno. Zajedno smo, volimo se i imamo dijete. Brak to ništa ne bi promijenio. Ipak, ako se ikada udam, on će biti osoba s kojom ću pred oltar", rekla je pjevačica u jednom intervjuu. U siječnju 2015. par je potvrdio da čekaju drugo dijete, a Sasha Pique Mebarak rođen je nekoliko dana nakon službene objave na Instagramu.

"Bila sam centar svoga svemira, a sada sam satelit svojoj djeci. To je najteži posao koji sam ikada imala. Nisam nikada pomislila da je tako teško biti roditelj, toliko energije ti treba za sve. Mislim na svoju obitelj čitavo vrijeme i brinem se za njih. U tom sam trenutku razmišljala da je snimanje albuma poput planinarenja na Himalaju, ali sve sam uspjela", objasnila je Shakira 2017. godine. Iste godine objavila je singl "Me Enamore" koji je posvetila upravo ljubavi svog života.

Prije godinu dana slavna pjevačica iskreno je priznala da ju je strah braka. "Ne želim da me gleda kao svoju suprugu. Radije bih da me gleda kao svoju djevojku. Zvuči pomalo poput zabranjenog voća. Želim da razmišlja kako je sve moguće, ovisno o tome kako se postavimo", rekla je Shakira o svom partneru.

Brojni njihovi obožavatelji godinama već komentiraju kako je jasno da su si suđeni, a činjenica da su rođeni na isti datum svima je dodatna potvrda tome.