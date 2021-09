Severina se putem društvenih mreža oprostila od Marine Tucaković, na kojima je objavila video s jednog zajedničkog druženja.

Severina je jedna od domaćih glazbenica koja je otpjevala brojne hitove čija je autorica bila preminula Marina Tucaković, a s kojom se sada oprostila putem društvenih mreža i objavila video s jednog zajedničkog druženja.

"Nitko nije znao sakrit suze k'o Marina… Sve ih je izlila u tekstove, u tekstove koje nitko nije pisao kao ona; bila je pismena i muzikalna, njeni su se tekstovi organski lijepili za glazbu. Zato je bila najbolja. Barem 50% pjesama koje slušate je ona napisala… Obradila je sve teme ženskih i muških emocija. Pisala je za mnoge izvođače. Imala sam sreću jer je pisala i za mene... "Srce, imam za tebe tekst..." I pošalje mi 'Imaš pravo'... 'Tridesete'… Ali pamtit ću je po veselju, nagovorila me na 'Silikone', umirale smo od smijeha na tekst, na njen tekst, jer ako je itko bio duhovit, bila je ona. Bile smo “naše”, znala je opčarati ljude svojom nevjerojatnom lucidnošću i duhovitošću… U svojoj borbi za preživljavanje do nekidan me pitala kako sam…

- "Kako je mali?"

- "Dobro je, Maki… Ako te ne stave u čitanke, puštat ću mu tvoje pjesme… Dobro smo, Maki... Kako si ti?"

- "A evo, šta znam, čas dobro, čas loše, ali guram…"

Ide ona, gore, mirna, ide gore… gura… jedna i jedina Marina… Imala je oči boje vena, boje vena, boje Dunava…

"U jednom danu se rodiš, umreš, zaljubiš, upoznaš osobu koja ti promeni život, u jednom danu se sve dogodi..." - @marina.tucakovic. Pamtim je ovakvu", napisala je Severina uz video.

Marina je izgubila bitku s karcinomom dojke s kojim se borila od 2018. godine i preminula je u KBC Dragiša Mišović u Beogradu gdje je provela zadnje dane nakon što joj se stanje pogoršalo.

Prvi veliki uspjeh postigla je 1982. godine kada je za grupu Zana napisala pjesmu "Dodirni mi kolena" koja je doživjela i brojne prepjeve, a među ostalima ju je obradila i Severina. Od tada je svojim tekstovima doprinijela uspjehu mnogih estradnih zvijezda.

Autorica je tekstova mnogobrojnih hitova Miše Kovača, Olivera Dragojevića, Severine, Toše Proeskog, Zdravka Čolića, grupe Magazin, Bijelog dugmeta, Jelene Karleuše, Lepe Brene i drugih.

Iz njezina pera izašlo je više od stotinu pjesama od kojih su mnoge postali bezvremenski hitovi. Jedna od najuspješnijih Marininih pjesama ikada je "Što to bješe ljubav" Olivera Dragojevića, dok je za grupu Magazin je napisala hitove "Tri sam ti zime šaptala ime" i "Ti si želja mog života". Autorica je i tekstova za pjesme "Ledena" pokojnog Toše Poreskog, "Noć mi te duguje" Zdravka Čolića, "Ano, Anice" Zlatka Pejakovića i mnogih drugih.