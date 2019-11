Severina se emotivnom izjavom oprostila od preminule Mani Gotovac.

Vijest o smrti legendarne hrvatske teatrologinje Mani Gotovac zatekla je njezinu prijateljicu i suradnicu Severinu na probi za veliki splitski koncert 16. studenog, kojim započinje njezina velika turneja "Magic Tour".

"Zatečena sam, imamo probu u Splitu i nitko mi nije htio reći. Odlaskom dragih ljudi čovjek se blokira, nemam suza, one će me već stići kad se najmanje budem nadala. Sjedim u Areni i tupo gledam u ovu binu i prisjećam se njezina lika. Kako je ona voljela život, kazalište, ljude punim srcem. Nije ništa radila napola, sve sto na sat. Mani je bila moja, moj vjetar u leđa u jednom divnom periodu života. Vjerovala je u mene i bila mi je kazališna mama nakon moje Lepe Smoje. Lucidna, pametna, duhovita, dobar prijatelj i odlično je kuhala. Tužna sam, jako sam tužna jer je Hrvatska izgubila jednu veliku žensku silu, a ja svoju Mani. Ali ona bi bila ponosna da me vidi sad na bini, voljela me gledati na probama. I zato ovaj koncert posvećujem dvjema ženama koje su imale nevjerojatnu silu pokrenuti stvari, koje su bile svoje bez obzira što misli svijet - mojoj Mani i mojoj teti Lepoj. I mom Tomažu Panduru. Hvala ti, Mani, volim te", rekla nam je Severina.

Mani Gotovac je upravo Severini dodijelila kazališnu ulogu barunice Castelli u riječkom HNK-u, što je izazvalo veliku buru javnosti jer su mnogi vjerovali da jedan od najvećih ženskih likova hrvatske književnosti ne bi trebala glumiti pjevačica.

No Mani je u svoju odluku i u svoj odabir Severine čvrsto vjerovala, što se pokazalo ispravnim jer je predstava proglašena pravim hitom te je i dandanas svi pamte.