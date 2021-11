Severina je na Instagramu objavila fotografije s majkom Anom za koju kaže da je njezino najsigurnije utočište.

Severina pozirala u najnježnijem zagrljaju i pokazala tko je njezino najsigurnije utočište ovih dana

Severina je na svom profilu na Instagramu nakon dugo vremena objavila niz fotografija na kojima pozira s majkom Anom i time ganula svoje obožavatelje.

"Ovaj zagrljaj me napravio čovjekom, ove ruke su mi usadile toplinu i nježnost, njeno srce hrabrost, njena podrška sigurnost. Njen stav dostojanstvo. Mama je moje najsigurnije utočište", napisala je Severina uz fotografije u kojima pozira u toplom majčinom zagrljaju.

"To je sve", "Samo je jedna mama", "Mala, a velika žena", "Rasplakali ste me. Imati majku je imati čitav svijet, bezuvjetno i zauvijek ljubav, što će ti više", "Tko je ima, bogat je", "Majka mladolika, vidi se genetika", "Naravno, ti si njezin ponos", "Kako si duša dobra i lijepa, mila i draga", "Lijepa mama", "Mama je zmaj", "Ane, ljubav do neba", "Čuvaj mamu", Samo majčin zagrljaj može biti ovako snažan. Hvala, Seve, što otkrivaš i ovaj svoj, ranjiv dio svita. Ranjiv, a tako jak", dio je brojnih komentara koje je dobila.

Severina posljednjih nekoliko dana boravi u rodnom Splitu i to nakon što se naveliko počelo šuškati o njezinoj vezi s producentom Filipom Miletićem od kojeg se ne razdvaja nakon razvoda od Igora Kojića, no oboje o svemu mudro šute.