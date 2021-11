Severina je opet fotografirana u društvu svojeg producenta Filipa Miletića s kojim je često viđamo u zadnje vrijeme i već se šuška da su par, a evo što sve znamo o njemu.

Pjevačica Severina u zadnje se vrijeme ne odvaja od svojeg producenta Filipa Miletića, pa se naveliko počelo šuškati kako je Severina upravo u njemu pronašla utjehu nakon razvoda od Igora Kojića.

Osim što na Instagramu dijeli njihove zajedničke fotografije, zajedno su se pojavili i na promociji knjige Dimitrija Popovića, iako on nema običaj obilaziti javne događaje, a sada su skupa fotografirani i u restoranu.

Fotografiju sa zajedničke večere, na na kojoj im je društvu pravio i Severinin menadžer Tomica Petrović, objavio je Filip u svojim pričama na Instagramu, a uz nju otkrio i nešto što je obradovalo fanove pjevačice.

"Ekipa, nazire se kraj albuma", napisao je preko fotke, nakon što je zadnjih dana neumorno sa Severinom radio na njezinu novom albumu.

Inače, Severina i Filip započeli su suradnju prije više od 10 godina. On je tada bio u ozbiljnoj vezi s pjevačicom Anom Bebić koja je neslavno završila, a i tada su ga u medijima povezivali sa Severinom i nagađali da je ona kriva za prekid, no to su oboje demantirali, piše Nova.rs. Bebić je sa Severinom otpjevala i popularni hit "Italiana", iza kojeg stoji i Filip.

Filip je inače magistar klavira, a radi kao producent i skladatelje te stoji iza producentske kuće "FM Play" koju je 2007. pokrenuo s Milošem Roganovićem. Iste su godina osvojili estradu pjesmom "Aspirin" koju su napravili za Seku Aleksić, a od tada su nastavili nizati hitove i surađivati s najvećim regionalnim glazbenim zvijezdama te su osnovali i popularni bend "Ministarke".

Najznačajniju suradnju svakako imaju sa Severinom i stoje iza nekih od njezinih najvećih hitova, poput "Brad Pitt", "Uzbuna" "Italiana", "Dobrodošao u klub", "Grad bez ljudi" i mnogih drugih.