Severina je u Brčkom održala koncert, a na pozornici se pojavila odjevena u pomalo neuobičajenoj kombinaciji za takve prilike.

Severina je održala prvi koncert nakon odmora na egzotičnim Maldivima, i to na prepunom Trgu mladih u Brčkom, gdje se pojavila u neočekivanoj odjevnoj kombinaciji.

"Ovo je prekrasan Trg mladih u Brčkom, gdje sam prvi put pjevala u ponedjeljak navečer. To je bila velika ljubav na prvi pogled. Prepun Trg mladih, vaše ruke i pjevanje zauvijek će mi ostati u srcu. Bilo je hladno, ali to nas nije spriječilo da to bude baaaš dobra noć", napisala je Severina uz fotografije s koncerta.

Iako smo je na pozornici navikli gledati u seksepilnim modnim kreacijama u kojima ponosno pokazuje svoje obline, ovog je puta sve iznenadila pojavivši se na pozornici u pamučnoj sivoj trenirci, čime je jedan dio obožavatelja oduševila, dok se nekima to baš i nije svidjelo.

"Prelijepa", "Samo Seve ima tu moć da u tuti napravi spektakl", "I meni kad se negdje ne ide, ja odem u trenirci", "Super si u trenerci seksi baš, sve ti stoji", "Mogli ste ispoštovati ljude i obući se prikladno. Kultura", "Ima ona svoje stiliste koji joj određuju stajling. A da malo izađete iz svojih kalupa? Meni je ekstra kul. Ljudi su u trapericama išli na red carpet. Ona je trendseter. Da je netko prije 10 godina rekao da će se patike nositi na haljine, tko bi vjerovao. Uostalom, ne mora tijelo uvijek biti u prvom planu. Severina je pjevačica! Uživaj u glazbi", "Baš zato što je dama i poštuje ljude kojima pjeva, neće reći zašto je u trenirci", "Uvijek top", "Super si u trenirci, seksi baš. Sve ti stoji", podijeljene su reakcije koje je izazvala svojim modnim odabirom.

Severina je na inače na sam Dan žena na svojem profilu na Instagramu s pratiteljima podijelila vijest kako je primila poziv na sud od bivšeg partnera i oca njezina djeteta Milana Popovića.

"Kakva krasna čestitka za Dan žena... Zovu me za rođendan, predivno. Rekao bi čovjek da pravna država funkcionira... Prezime su pogriješili... Ovakvih imam preko sto. To mora da je ljubav. Sretan vam Dan žena", napisala je uz fotografiju sudskog poziva, na kojoj uz njezino ime piše prezime Kojić, a datum održavanja postupka je 21. travnja i poklapa se s njezinim 50. rođendanom.

Severina se godinama s Milanom spori oko skrbništva nad sinom, a Županijski sud u Splitu je krajem kolovoza prošle godine pjevačici vratio skrbništvo nakon što je dječak 20 mjeseci živio s ocem i ona ga je imala pravo viđati dva puta tjedno i svakog drugog vikenda te blagdanima, ljetnim i zimskim praznicima.

Supruga Mate Rimca javno pohvalila svoju svima dobro poznatu prijateljicu: "Ma vidi ti te nogice!" +27

Dekolte do pupka i nikad bolje raspoložena Danijela Martinović: Pogledajte haljinu u kojoj je naša pjevačica napravila raspašoj na Dan žena! +32