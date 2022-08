Serena Williams podržala je Meghan Markle i bila njezin prvi gost u prvoj epizodi Meghanina podcasta ''Archetypes''.

Serena Williams podijelila je fotografiju sa svojom kćerkicom i Meghan Markle te u opisu fotografije otkrila lijepu vijest.

Najbolja tenisačica svijeta bila je prvi gost u prvoj epizodi novog podcasta pod vodstvom Meghan Markle ''Archetypes''.

Podcast će se moći slušati na platformi Spotify, a Serena je otkrila kako će teme razgovora biti vrlo važne i poučne.

''Uživala sam razgovarati o toliko važnih tema sa svojom dragom prijateljicom Meghan kao njezinom prvom gošćom na podcastu #archetypes'', napisala je Serena.

Inače, prijateljstvo vojvotkinje od Sussexa i tenisačice traje već više od desetljeća.

Meghan i Serena pričale su o dvostrukim standardima s kojima se žene susreću kad ih netko nazove ambicioznima.

Tijekom podcasta imale su jedno iznenađenje, a u razgovor je uletio i princ Harry.

''Želiš li doći pozdraviti? Gle tko se upravo pojavio!'' kliknula je Meghan.

Potom su ga pozdravile britanskim naglaskom, a Harry je pohvalio Sereninu frizuru.

Dvije uspješne žene upoznale su se 2010. godine na tulumu Super Bowla, ponovno su se susrele 2014. godine na Beach Bowlu, a sudeći prema britanskim medijima, odmah su kliknule te ostale dobre prijateljice.

Serena je prisustvovala i vjenčanju Meghan i princa Harryja 2018. godine, a sudjelovala je i na slavlju povodom trudnoće s njihovim prvim djetetom Archiejem.

''Bilo je stvarno uzbudljivo vidjeti toliko afroameričke kulture na vjenčanju i bio sam jako sretan što je Meghan to htjela uklopiti u događaj. Bio je to cijeli kulturni pomak i promjena. Također, bilo je lijepo vidjeti koliko su Afroamerikanci daleko stigli. Mislila sam da je to nevjerojatno motivirajuća stvar. Bila sam tako ponosna na nju i tako sretna zbog nje'', ispričala je Serena o vjenčanju.

U intervjuu s Oprah Serena je nahvalila Meghan, ali i bacila nekoliko šala na njezin račun rekavši da se pravi fina te da prestane biti tako uštogljena. Ipak, pohvalila je njezin stil i staloženost.

''Dugo se poznajemo, ali u posljednje vrijeme stvarno se dosta oslanjamo jedna na drugu'', rekla je.

''Meghan je sjajna osoba i mislim da je oličenje snage, oličenje samopouzdanja, oličenje prave nesebičnosti i oličenje svega samo je ona i sve kroz što je prošla'', govorila je.

Podsjetimo, Serena je nedavno najavila i svoj odlazak u mirovinu, što je rastužilo brojne njezine fanove, a vijest je objavila u intervjuu za časopis ''Vogue''.

''Vrijeme je da se posvetim majčinstvu, duhovnim ciljevima i otkrivanju nove i drugačije Serene'', napisala je na svojem Instagramu.

