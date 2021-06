Senidah je na Instagramu objavila fotke u badiću, a na njezin prirodni izgled reagirali su mnogi njezini obožavatelji i zasuli je komplimentima.

Slovenska pjevačica Senida Hajdarpašić (35), koja je poznatija po svojem umjetničkom imenu Senidah, na Instagramu je objavila nekoliko fotografija u badiću, a u kratkom roku dobila je brojne komplimente svojih pratitelja. Senidah je pozirala u svijetlo ljubičastom badiću te pokazala svoj prirodni izgled, a čini se da se mnogima njezin potez svidio.

"Ovo je tijelo žene", "Ne možeš zamisliti koliki si mi uzor u životu", "Lijepe ženske obline", "Najsavršenija si", "Prelijepa", samo su neki od komentara njezinih oduševljenih obožavatelja.

Senidah inače uspješno skriva svoj ljubavni život od javnosti, no na Valentinovo ove godine pozirala je s dečkom i napokon ga pokazala javnosti. Još se 2019. godine doznalo da je u vezi, no o tome ranije nije htjela javno govoriti. Prema pisanju srpskih medija, njezin je odabranik Crnogorac iz Herceg Novog i zove se Marko, a od nje je mlađi osam godina. Upoznali su se u jednom klubu u kojem je ona nastupala, a on je radio kao zaštitar te su se vrlo brzo upustili u romansu, koja sada već traje nekoliko godina.

Inače, Senidah slovi za jednu od najpopularnijih pjevačica u regiji, a njezin je najveći hit pjesma "Mišići", koju malo tko nije čuo.