Rihanna i Jared Leto nisu jedini koji su ukrali pažnju na Met Gali 2018. Korisnici društvenih mreža okomili su se i na Selenu Gomez te tvrde da su vizažisti pretjerali sa šminkom.

Ako je nešto sigurno, onda je to da će se o ovogodišnjoj Met Gali pričati još danima. Naime, osim Jareda Leta i Rihanne koji su svojim kostimima s obzirom na temu večeri aludirali na Papu i Isusa, na udaru kritika komentatora s društvenih mreža našla se i Selena Gomez.

Pjevačica i glumica svojim je lookom u bijeloj haljini odala počast biblijskoj kraljici Ester, a dok su se mnogi divili njezinu modnom odabiru, većini se nije svidjela njezina šminka jer smatraju da su vizažisti koji su je uređivali pretjerali s bronzerom.

Selena Gomez arriving at the Met Gala like. #MetGala pic.twitter.com/vmGTb3O31I