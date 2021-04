Saša Lozar novi je gost zabavnog serijala "Fakap", koji možete pratiti svakog četvrtka na portalu showbuzz.hr u 18 sati.

Zabavni serijal koji vode Mia Kovačić i Ida Prester, "Fakap", ovoga tjedna ugostio je našeg pjevača Sašu Lozara. Pjevač i radijski voditelj ispričao je sve o svojim malim i velikim sramotama, a nije se suzdržavao od smijeha tijekom cijele epizode.

"Neke male sramote bile su mi na primjer situacija kada sam znao opsovati u eter, ali to se svima dogodi. Ali kada u eteru kažeš pogrešno ime radija, onda je to već ozbiljnije. Ne znam uopće otkud je to izašlo", ispričao je Saša Lozar te je voditeljicama otkrio i kako je zaboravio da se prijavio na Zagrebački festival. Na pitanje je li zaspao priznao je što se dogodilo.

"Nisam zaspao, nego sam otišao na Tajland. Vratio sam se s Tajlanda tjedan dana ranije da bih išao na Zagrebfest", ispričao je pjevač. Dodao je kako je njegova supruga ostala s prijateljima i njihovom kćeri na Tajlandu.

Saša Lozar je u serijalu "Fakap" ispričao kako je popravljao tuš, zbog čega ga je bilo sram pred djevojkom koja mu je danas supruga, a okušao se i u igri "Istina ili izazov".

