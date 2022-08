Sarah Jessica Parker prošetala je ulicama New Yorka u potpuno prirodnom izdanju te pokazala svoju sijedu kosu u društvu kćerkice Marion Broderick.

Glavna zvijezda serije ''Seks i grad'' Sarah Jessica Parker prošetala je dobro poznatim ulicama New Yorka u potpuno opuštenom izdanju.

Parker je pred paparazzima prošla u opuštenim bijelim hlačama i sivoj majici koja je bila spuštena na jednom ramenu, a oči je sakrila crnim sunčanim naočalama. Da su je godine sustigle pokazuje i njena sijeda kosa koju je stavila u pundžu.

Društvo joj je pravila njena kćerkica Marion Broderick koju je dobila sa suprugom Matthewom Broderickom.

Sudeći po fotografijama, Jessica je svojoj kćeri nešto objašnjavala i nabrajala, a čini se da se malo pokušala i sakriti kad je uvidjela da ih snimaju paparazzi.

Popularna Carrie Bradshow ostala je ikona stila sve do danas, a trenutno snima drugu sezonu novog poglavlja ''Seksa i grada'' ''And Just Like That'' u kojem će joj se pridružiti i ljubav s malih ekrana John Corbett.

Sarah Jessica i Cynthia u novim epizodama nose prirodnu, sijedu kosu, a još su ranije najavile kako vjerodostojno žele prikazati kako njihovi likovi izgledaju u 50-im godinama.

Serija "And Just Like That" imat će 10 epizoda, a za svaku od njih glumice će dobiti po milijun dolara. Najveća je promjena što u novim epizodama neće biti legendarne Samanthe Jones, koju je utjelovila Kim Cattrall, zbog čega brojni obožavatelji žale.

Ipak, brojni "stari" likovi će se pojaviti te fanovi jedva čekaju što im je slavna postava pripremila u remakeu serije. Nedavno je objavljen detalj sa snimanja koji ukazuje na to da će slavni Faca kojeg je utjelovio Chris Noth stradati, no detalji o svemu nisu poznati javnosti.

