Sarah Jessica Parker posvetila je dirljivu objavu svom kolegi Willieju Garsonu koju je početkom tjedna preminuo u 58. godini.

Zvijezda serije "Seks i grad" i glumac Willie Garson preminuo je u 58. godini prije nekoliko dana, a njegova kolegica iz hit-serije, Sarah Jessica Parker na Instagramu mu je sada posvetila podužu emotivnu objavu. Brojne zvijezde odale su mu počast, a cijeli svijet je čekao što će upravo Carrie Bradshaw reći o svom najboljem prijatelju sa seta.

"Bol je nepodnošljiva", napisala je Sarah te je dodala kako je ponekad i šutnja stav zbog gubitka prijatelja s kojim se družila više od 30 godina. "Imali smo pravo prijateljstvo kroz koje smo proživjeli tajne, avanture, dijelili smo profesionalnu obitelj, istinu, koncerte, putovanja, večere, kasne noćne pozive, predanost roditeljstvu, uspone i padove", napisala je glumica uz fotografije na kojima pozira s pokojnim kolegom.

"Puno smo vremena proveli na setu, posebno u Carrienom stanu te smo se smijali kao Carrie i Stanford, ali i kao Willie i Sarah Jessica. Willie. Jako mi nedostaješ. U glavi ponavljam naše posljednje zajedničke trenutke. Još ću neko vrijeme ispočetka čitati tvoje poruke te ću zapisati naše posljednje razgovore. Iskrena sućut i tvom dragom Nathenu. Bio si i ostaješ očeva najsvjetlija točka u životu, a njegovo najveće postugnuće je bilo upravo to što je tvoj otac", napisala je glumica.

Ovih je dana objavljeno i kako će nastavak "Seksa i grada", serija "And Just Like That" biti posvećena upravo preminulom glumcu, a nagađa se i kako bi to mogla biti okosnica sljedeće sezone.

Garson se borio s rakom gušterače, a vijest o njegovoj smrti u utorak je potvrdio njegov sin Nathen.