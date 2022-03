Srpska pjevačica Sara Jo u provokativnom je kostimu oduševila publiku na tamošnjoj inačici Dore, a u komentarima su joj se javile brojne hrvatske kolegice.

Srpska pjevačica Sara Jo u petak je nastupila na drugoj polufinalnoj večeri tamošnje inačice Dore, a dojmovi njezina nastupa još se nisu stišali. Izvela je pjesmu "Muškarčina", a Wiwiblogs je još ranije pisao kako je upravo ona favorit za Torino ove godine po glasovima publike.

Sarin nastup bio je prepun provokativnih scena, a izazovnim kostimom koji je imala na sebi mnoge je ostavila bez teksta. Odjevnu kombinaciju podijelila je i na svom Instagramu, a oduševljeni fanovi ne prestaju je obasipati komplimentima. U komentarima su joj se javile i hrvatske kolegice.

"Ajmo", napisala joj je Feanka. "Srce drago", dodala je Jelena Rozga, a Nika Turković joj je ostavila emotikon vatre. "Ajmo ljepoto", napisala joj je Nina Badrić, a oglasila se i Tina Walme. "Najsjajnija! Apsolutno te vidim u Italiji kako rasturaš", komentirala je.

Podsjetimo, Sara Jo poznata je domaćoj publici po duetu s Frankom Batelić, a djevojke su zajedno snimile singl "On", koji prati i atraktivan video-spot. "Moram za Saru reći da smo kliknule na prvu, puno prije nego što smo planirale ovu suradnju i kad su me pitali s kim bih voljela surađivati iz regije, nekako mi je ona uvijek prva padala na pamet. Stvarno je jako cijenim i sviđa mi se što je beskompromisno svoja, odvažna i fura taj svoj film koji mi je super", nahvalila je Franka Saru koja je također jako sretna zbog suradnje.

"Bilo je dosta izazovnih scena i pokušale smo biti profesionalne. Iako možda nismo toliko smjele u privatnom životu, to smo jednostavno prihvatile kao ulogu. Bilo je smjelih scena i s Frankom i moram priznati da sam istinski uživala, ali također i s modelom Urošem kojeg smo jadnog razapele u ta dva dana, ali mi se čini da mu to uopće nije bilo teško", ispričala je Sara Jo za In Magazin prije nekoliko mjeseci.

