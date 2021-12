Franka Batelić je pokrenula lavinu komentara novim videospotom za pjesmu "On" koju je otpjevala u duetu s mladom srpskom pjevačicom Sarom Jo. Franka i Sara priznale su nam da je ovo njihovo najsmjelije izdanje i da su odlučile pomaknuti granice. Što je tako provokativno u novom Frankinom videospotu doznao je Davor Garić iz IN Magazina.

Pjevačica Franka Batelić udružila je snage sa srpskom pop-zvijezdom Sarom Jo u novoj pjesmi "On" za koju su snimile i vrlo atraktivan spot.

"Novi spot je vani, riječ je o jednoj jako zanimljivoj suradnji koju Sara i ja pripremamo već jako dugo, tako da ljudi, tu je", rekla je Franka za IN Magazin.

"Moram za Saru reći da smo kliknule na prvu, puno prije nego što smo planirale ovu suradnju i kad su me pitali s kim bih voljela surađivati iz regije, nekako mi je ona uvijek prva padala na pamet. Stvarno je jako cijenim i sviđa mi se što je beskompromisno svoja, odvažna i fura taj svoj film koji mi je super", nahvalila je Franka Saru koja je također jako sretna zbog suradnje.

"Bilo je dosta izazovnih scena i pokušale smo biti profesionalne. Iako možda nismo toliko smjele u privatnom životu, to smo jednostavno prihvatile kao ulogu. Bilo je smjelih scena i s Frankom i moram priznati da sam istinski uživala, ali također i s modelom Urošem kojeg smo jadnog razapele u ta dva dana, ali mi se čini da mu to uopće nije bilo teško", ispričala je Sara Jo.

Spot prati zanimljivu priču, a sniman je u visokoj produkciji, sa setovima, plesačima i glumcima.

"Pomalo otkačena ideja, ali mi smo tu da pomičemo granice. Dvije prijateljice su se uspješno riješile frajera na sto načina. Dosta je vatren spot i drugačiji od nečeg što su ljudi očekivali vidjeti i od mene i od Sare, ali upravo zato smo udružile snage da napravimo nešto drugačije", govori Franka koja u spotu izgleda dosta drugačije i puno izazovnije nego inače te kaže da ni sama sebe ne može prepoznati.

"To je čisto za ulogu, nije da inače takva šećem okolo, ali mi je dalo potrebnu vibru za ući u ulogu. Naravno da to nisam ja, to je uloga i uvijek mi je super što se, kad pogledam spot, zapitam tko je ovo", priznala je Franka.

